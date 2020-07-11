Кудрин заявил, что российская экономика находится в застое

18:39

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%. Такое мнение он выразил в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.

"Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. Мы сейчас выросли к 1990 году всего на 30%. Это, конечно, не так много для мировой экономики, для нашей истории. Россия, конечно, может иметь темпы и 3%, и 5%. И у нас есть большие резервы. Шагами, которые я сегодня частично назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. И даже несмотря на то, что мы об этом говорим там много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, непроведение достаточных структурных, институциональных реформ стало основной причиной торможения российской экономики. Для снижения зависимости экономики от экспорта нефти необходимо увеличивать вложения в человеческий капитал.

"[Если] нам сейчас придется уходить более решительно от нефтяной экономики, от нефтяной зависимости, то в вложении в человеческий капитал, в образование, науку инновации нам нужны существенно больше. Наши оценки были, что это нужно делать на 1% ВВП в ближайшие 2-3 года как минимум больше. Причем это государство должно сначала генерировать эти вложения, а затем уже частный сектор вложит свои средства", - сказал он.

Он отметил, что в сферу здравоохранения нужно вкладывать примерно на 1% больше, чтобы достичь нормального качества жизни.

По словам главы Счетной палаты, в России очень низкое качество государственного управления и высокий уровень регуляторной нагрузки. "Поэтому здесь нужна реформа и стратегического управления, и кадров, и их подготовка, мотивация, профессионализм, безусловно, полномочия, функции государства требуют пересмотра. Я надеюсь, в рамках цифровизации частично это будет сделано, откажемся от ненужного контроля. Требуется примерно в два раза снизить регуляторную нагрузку и контрольно-надзорную нагрузку на нашу экономику. Нам нужно больше свободы, мобилизовать предпринимательство", - сказал он.

Алексей Кудрин также добавил, что большого экономического смысла в принятом решении о повышении НДФЛ с 13% до 15% для граждан с годовым доходом больше 5 млн рублей нет. "Я думаю то, что решено, это было политически почти неизбежно, когда-то это должно было произойти. Какого-то сильного экономического смысла в таком повышении нет. Это скорее баланс политических настроений в работе правительства", - сказал он.