Что делать, когда штормит экономику?

18:21

Мобильность, быстродействие, высокая скорость анализа и принятия решений — вот главные качества нового типа успешного инвестора

Если задуматься надолго, то может быть уже поздно, а возможности на финансовых рынках теперь появляются очень быстро и так же быстро исчезают.

Это значит, что у инвесторов больше нет времени на долгие, классические модели. Даже такие крупные и легендарные инвесторы, как Уоррен Баффет, ощутили это ускорение на себе, отчасти став его жертвой. Скорость и размер мартовского обвала фондового рынка из-за пандемии СOVID-19 стали для «провидца из Омахи» настоящей неожиданностью. Баффет продал свои акции авиационных компаний на самом минимуме. Это точно было ошибкой, учитывая, что спустя полтора месяца те же самые акции практически полностью вернули потери. Однако легендарный инвестор, не веря в их быстрый рост, уже зафиксировал миллиардные убытки. Многие даже стали посмеиваться над его поспешными решениями в последние месяцы.

Глава известной аналитической компании Bianco Research Джим Бианко поторопился объявить, что «за последние 25 лет инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway превратилась в посредственность». Возможно, это и так, а возможно, классические методы торговли Уоррена Баффета просто перестали успевать за реальностью. Всем пора идти дальше, как это делают другие компании, которые даже сейчас показывают прекрасные результаты и помогают другим не отставать.

Особенно это характерно для небольших «мобильных» аналитических компаний, таких как Hamilton, отличительной чертой которой является успешное совмещение лучших традиций и инновационности. В сердце компании Hamilton находится сплоченная команда опытных аналитиков, трейдеров, разработчиков и программистов, которая точно понимает настоящие нужды инвесторов и создает действительно комфортные условия на базе уже проверенной временем, надежной торговой платформы и инновационных сервисов для анализа информации.

Для тех, кому нравится все делать самостоятельно, компания дает оперативные и тщательно отобранные глобальные новости, макроэкономические данные и торговые сигналы совместно с агентствами Dow Jones и Прайм, а также сервисом Trading Central. Для тех, кто не очень хочет тратить много времени на анализ и отслеживание происходящих изменений, у Hamilton есть специально разработанный сервис Copy Trading . Он позволяет копировать сделки лучших трейдеров, диверсифицируя торговые стратегии в своем портфеле и комбинируя все их сильные стороны.

Hamilton постоянно идет в ногу со временем, поэтому в текущих непростых условиях на финансовых рынках сервис Страхования торговли становится идеальным ответом на растущую неопределенность. Получить страховку от рыночных рисков бесценно, особенно когда может произойти повторение мартовских событий, когда фондовые рынки испытали масштабный обвал вместе с российской валютой. Естественно, имея в распоряжении широкий спектр финансовых инструментов, даже обвалы можно превратить в прибыльные истории, и команда Hamilton неоднократно демонстрировала такие успехи.

Кто-то скажет, что с таким набором услуг и возможностями компания наверняка специализируется лишь на премиум-сегменте клиентов. Но это не так. Для крупных инвесторов хотя и созданы одни из лучших программ лояльности, но Hamilton активно работает и с более мелкими инвесторами, которые также могут воспользоваться знаниями, компетенциями и опытом компании.