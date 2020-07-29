Дерипаска назвал отношение России к борьбе с санкциями «пофигистичным»

13:58

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, в частности, не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции на финансовом рынке. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в интервью РБК.

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо.

Бизнесмен не назвал эту четверку по именам. Он отметил, что речь идет об организационной проблеме.

«Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями», — отметил бизнесмен.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — уверен он.

Дерипаска не стал называть конкретные предложения по мерам противодействия санкциям

Бизнесмен ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «В настоящий момент у меня нет никакого выбора. Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил он.