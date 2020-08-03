Назван размер среднестатистической зарплаты по России

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Средняя заработная плата в России составляет 35 тыс рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством РИА Новости.

По данным экспертов, проводивших анализ рынка труда, в крупных и средних компаниях после вычета налогов, работники получают в среднем на руки означенную выше сумму. В ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тыс рублей в месяц, в частности, это актуально для сферы добычи полезных ископаемых.

А вот в легкой промышленности и сельском хозяйстве медианная зарплата составляет чуть более 20 тыс рублей.

По мнению экспертов, из-за пандемии коронавируса, рост зарплат в среднесрочной перспективе будет незаметно превышать инфляцию, а в ряде случаев может наблюдатся снижение средних зарплат по стране.