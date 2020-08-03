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Назван размер среднестатистической зарплаты по России

08:11 3.08.2020
Названа средняя зарплата по России
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

Средняя заработная плата в России составляет 35 тыс рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством РИА Новости

По данным экспертов, проводивших анализ рынка труда, в крупных и средних компаниях после вычета налогов, работники получают в среднем на руки означенную выше сумму. В ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тыс рублей в месяц, в частности, это актуально для сферы добычи полезных ископаемых.

А вот в легкой промышленности и сельском хозяйстве медианная зарплата составляет чуть более 20 тыс рублей. 

По мнению экспертов, из-за пандемии коронавируса, рост зарплат в среднесрочной перспективе будет незаметно превышать инфляцию, а в ряде случаев может наблюдатся снижение средних зарплат по стране. 

Темы: Зарплаты и пособия в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 15:25
Гость: ABCD

Вот тебе и раз, не так давно добрый царь говрил про 17тр и устойчивый средний класс с такой ЗП, а 35тр это уже олигархи получаются по его социальной шкале.
Что то они там в своём вранье запутались. Сразу после вирусобесия успели ляпнуть о резком падении зарплат в регионах. И тут что резкий подъём?
Хотелось бы уточнить про 2008г и обещания доброго царя 2700$ всем кто его слушал. Это отодвигается до 2055г, или как?
03.08.2020, 14:50
Гость: статистика

Нэхай дядя Сэм подавится!
03.08.2020, 14:35
Гость: Правильно!

Львов больше не кормить!
Все комментарии (11)
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