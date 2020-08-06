Uber купила британского разработчика ПО для таксистов Autocab

20:09

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке британской Autocab, которая является разработчиком платформы iGo.

"Каждый месяц тысячи людей открывают приложение Uber, пытаясь заказать такси в местах, где компания не работает. С помощью платформы Autocab iGo Uber сможет связать этих пассажиров с местными операторами", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Uber.

Платформа iGo изначально была создана Autocab, чтобы позволить местным операторам такси конкурировать с такими приложениями, как Uber.

Сервис Uber работает в 40 британских городах. Покупка Autocab позволит американской компании расширить свое присутствие до 170 регионов страны.

Uber не раскрыла финансовых деталей сделки.