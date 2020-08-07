Банки заявляют о резко возросшем интересе налоговой к счетам клиентов

14:25

Почти в четыре раза увеличилось количество запросов Федеральной налоговой службы (ФНС) в банки в отношении счетов россиян, пишет ТАСС со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС.

Увеличение подобных запросов кредитные организации зафиксировали в период после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. При этом в период действия ограничительных мер, снижения объема запросов от ФНС не было.

В письме отмечается, что такое резкое увеличение обращений от ФНС является критичным для банков, так как подразделения, обрабатывающие подобные запросы налоговых органов, не успевают их обработать в полном объеме.

Так, один из банков всего за две недели июля получил порядка 3 тысяч запросов, тогда как за тот же период 2019 года банк получил запросов в четыре раза меньше.

В связи с этим, банки просят продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней по обращениям налоговой в период с 30 июля до 15 августа.

Как пишет издание "Прайм", со ссылкой на начальника правового управления АБР Сергея Клименко, повышенный интерес налоговой службы к банковским счетам россиян может быть связан с тем, чтобы "начать очередную кампанию по блокировкам счетов".