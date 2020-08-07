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Банки заявляют о резко возросшем интересе налоговой к счетам клиентов

14:25 7.08.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Почти в четыре раза увеличилось количество запросов Федеральной налоговой службы (ФНС) в банки в отношении счетов россиян, пишет ТАСС со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС.

Увеличение подобных запросов кредитные организации зафиксировали в период после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. При этом в период действия ограничительных мер, снижения объема запросов от ФНС не было. 

В письме отмечается, что такое резкое увеличение обращений от ФНС является критичным для банков, так как подразделения, обрабатывающие подобные запросы налоговых органов, не успевают их обработать в полном объеме. 

Так, один из банков всего за две недели июля получил порядка 3 тысяч запросов, тогда как за тот же период 2019 года банк получил запросов в четыре раза меньше.

В связи с этим, банки просят продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней по обращениям налоговой в период с 30 июля до 15 августа.

Как пишет издание "Прайм", со ссылкой на начальника правового управления АБР Сергея Клименко, повышенный интерес налоговой службы к банковским счетам россиян может быть связан с тем, чтобы "начать очередную кампанию по блокировкам счетов".

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 23:12
Гость: gvozd

золото, криптовалюты и нал - не храните деньги в банке и не пользуйтесь картами.
это единственный способ убрать кровососов из вашего кошелька.
07.08.2020, 22:28
Гость: World

Нет проблем. Если смотреть по сторонам и варианты
07.08.2020, 18:11
Гость: Шо?

Опять?
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