Персоны: Дмитрий Аркадьевич Голубков

13:40

Коллеги неоднократно отмечали не только авторитет, но и харизму Дмитрия Голубкова

Дмитрий Аркадьевич Голубков - генеральный директор "Мособлгаза" с лета 2012 года по начало 2020 года. ГУП МО "Мособлгаз" под его руководством расширил число газифицированных домохозяйств Московской области до 3 млн. домохозяйств. При этом, еще в 2010 году в Подмосковье можно было встретить полностью не газифицированные поселки.

Родители, образование, начало карьеры

Дмитрий Аркадьевич Голубков - коренной москвич. Он родился в 1972 году в семье инженеров. В школе успевал в физико-математических дисциплинах, занимал призовые места на школьных олимпиадах разного уровня.

Поступил в МГАИ (Московский государственный авиационный институт), став, таким образом инженером в третьем поколении. Специальность по профилю "Испытания летательных аппаратов" получил в 1995 году, но по профилю поработать так и не успел. Первое место работы - ОАО "Аркон". Предприятие занимается производством минеральных удобрений.

Дмитрий Голубков быстро проявил себя как руководитель, управленец и организатор и был замечен правлением. Карьерный рост от сотрудника среднего звена до члена правления и вице-президента - это стремительный взлет даже по меркам 90-ых годов. На данный момент ОАО "Аркон" входит в топ производителей минеральных удобрений в мире. В чем есть и заслуга Дмитрия Голубкова. Он зарекомендовал себя как опытный "переговорщик", умеющий заинтересовать иностранных партнеров.

Продолжение образования и переход в ГУП МО "Мособлгаз"

В отличие от многих руководителей того времени, Дмитрий Аркадьевич продолжил получать образование. Он окончил Государственный университет управления ( 2002 год ), открывающий возможности для карьерного роста в госпредприятиях. А также подтвердил степень MBA в Швейцарии (2011 год).

Через год после получения степени в Швейцарии он перешел в "Мособлгаз". Сам он не распространяется о том, чем было мотивировано это решение. В 2020 году он уступил свою должность Баранову Игорю Анатольевичу. Сам Голубков остается членом совета директоров компании и пользуется авторитетом у коллег.

Коллеги неоднократно отмечали не только авторитет, но и харизму Дмитрия Голубкова, благодаря которой "Мособлгаз" перестал вызывать негативные ассоциации не только в Подмосковье, но и среди партнеров.