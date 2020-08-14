Cтраны ЕС опротестовали санкции США по «Северному потоку — 2»

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Евросоюз направил ноту протеста Госдепартаменту США из-за вмешательства Вашингтона в проект газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, пишет издание WELT.

«24 государства-члена ЕС приняли участие в демарше, который прошел посредством видеоконференции», — говорится в публикации. Всего в Евросоюз входят 27 стран. Какие именно государства приняли участие в демарше, не уточняется.

О ноте протеста стало известно на фоне недавнего выступления верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Политик заявил, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявлял, что Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций.

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», предлагаемые ограничения могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.