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Cтраны ЕС опротестовали санкции США по «Северному потоку — 2»

16:44 14.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Евросоюз направил ноту протеста Госдепартаменту США из-за вмешательства Вашингтона в проект газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, пишет издание WELT.

«24 государства-члена ЕС приняли участие в демарше, который прошел посредством видеоконференции», — говорится в публикации. Всего в Евросоюз входят 27 стран. Какие именно государства приняли участие в демарше, не уточняется. 

О ноте протеста стало известно на фоне недавнего выступления верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Политик заявил, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявлял, что Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций.

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», предлагаемые ограничения могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 19:23
Гость: Cтраны ЕС

Что это за страны такие? Их всех вместе одна Англия выжмет и выбросит. Они со времен войны до сих пор не очухались.
14.08.2020, 18:17
Гость: Иван Иваныч

Эти орангутанги даже Европу довели.
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