Китай планирует закупить рекордную партию американской нефти

09:54

Китай готовится к закупке рекордной в истории партии американской нефти. На сентябрь компании из КНР зафрахтовали для поставок из США 19 танкеров суммарной вместимостью 37 миллионов баррелей, пишет Finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

В результате на Китай придется от трети до половины всех экспортных поставок американских нефтяников, которые в последние недели держатся в диапазоне 2,1-3,1 млн баррелей в сутки.

Если все фрахтовые контракты будут исполнены, сентябрьская отгрузка американской нефти в Китай превзойдет предыдущий рекорд, установленный в мае: тогда в КНР было отправлено 35,2 млн баррелей, и это стало крупнейшей поставкой в отдельно взятую страну за всю историю доступной экспортной статистики.

Китай наращивает закупки американских сырьевых товаров для исполнения «первой фазы» торговой сделки, заключенной в январе. Она требует, чтобы Китай приобрел американской продукии на 200 млрд долларов в течение двух лет, в том числе - сырья на 52 млрд долларов.

