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Китай планирует закупить рекордную партию американской нефти

09:54 23.08.2020
Фото: @MoskvaPekin / twitter

Китай готовится к закупке рекордной в истории партии американской нефти. На сентябрь компании из КНР зафрахтовали для поставок из США 19 танкеров суммарной вместимостью 37 миллионов баррелей, пишет Finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

 В результате на Китай придется от трети до половины всех экспортных поставок американских нефтяников, которые в последние недели держатся в диапазоне 2,1-3,1 млн баррелей в сутки.

Если все фрахтовые контракты будут исполнены, сентябрьская отгрузка американской нефти в Китай превзойдет предыдущий рекорд, установленный в мае: тогда в КНР было отправлено 35,2 млн баррелей, и это стало крупнейшей поставкой в отдельно взятую страну за всю историю доступной экспортной статистики.

Китай наращивает закупки американских сырьевых товаров для исполнения «первой фазы» торговой сделки, заключенной в январе. Она требует, чтобы Китай приобрел американской продукии на 200 млрд долларов в течение двух лет, в том числе - сырья на 52 млрд долларов.
 

Темы: Китай, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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23.08.2020, 20:05
Гость: русский

В 1986 г., во время падения цен на нефть, выручка от продажи нефти составила около 7% от суммы всего экспорта, в лучшие годы она не превышала 15%.
23.08.2020, 19:15
Гость: К пониманию

Что такое в Китае- никому не ведомо, как не ведомо, что такое социализм вообще. Во всяком случае с Союзом ничего общего
23.08.2020, 19:08
Гость: blog2038,.

"многие так и не поняли различие между словами рухнул и развалили"
---
Я думаю что вы неправы.
Просто все остальные не играют в слова, "рухнул" или "развалили", а смотрят на результат - нет больше СССР.
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"А вот в Китае социализм не рухнул"
---
Вы путаете управленческий аппарат который остался всё тем же тоталитарным, КПК с заменой экономических отножений с социалистических на капиталистические.
.
Если бы это не произошло Китай и по сей день был бы отсталой аграрной страной как это было до 80-х.
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