Минфин предложил ограничить выдачу кредитов другим странам

17:24

Минфин подготовил постановление, которое ограничит выдачу кредитов другим странам. Ведомство уже прописало восемь условий — если государство попадает хотя бы под одно, то ему могут отказать.

В пояснительной записке говорится, что разработка проекта потребовалась для выполнения норм Бюджетного кодекса, согласно которым порядок кредитования иностранных государств определяется правительством, но до сих пор единого регламента не существовало, а условия кредитов записывались индивидуально в межправсоглашениях. Одной из целей предоставления госкредитов в Минфине назвали создание «положительного имиджа России как ответственного международного кредитора и донора». В качестве главного принципа выдачи кредита заявляется его экономическая и коммерческая целесообразность.

Согласно инициативе, РФ не будет давать в долг:

участницам международной Инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран — в основном это африканские государства;

странам, столкнувшимся с военными конфликтами или социально-политическими кризисами;

странам, на которые действуют российские санкции;

странам, уличённым в финансировании терроризма;

странам, в которых из-за внешних долгов случился дефолт;

странам с высоким кредитным риском по версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

странам с низким рейтингом долгосрочной кредитоспособности по версии Fitch, Standard & Poor или Moody’s;

странам с высоким уровнем стоимости кредитных дефолтных свопов по данным Bloomberg.

По общим правилам Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Москва с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Еревану (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России.