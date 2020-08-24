]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Минфин предложил ограничить выдачу кредитов другим странам

17:24 24.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Минфин подготовил постановление, которое ограничит выдачу кредитов другим странам. Ведомство уже прописало восемь условий — если государство попадает хотя бы под одно, то ему могут отказать.

В пояснительной записке говорится, что разработка проекта потребовалась для выполнения норм Бюджетного кодекса, согласно которым порядок кредитования иностранных государств определяется правительством, но до сих пор единого регламента не существовало, а условия кредитов записывались индивидуально в межправсоглашениях. Одной из целей предоставления госкредитов в Минфине назвали создание «положительного имиджа России как ответственного международного кредитора и донора». В качестве главного принципа выдачи кредита заявляется его экономическая и коммерческая целесообразность.

Согласно инициативе, РФ не будет давать в долг:

участницам международной Инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран — в основном это африканские государства;

странам, столкнувшимся с военными конфликтами или социально-политическими кризисами;

странам, на которые действуют российские санкции;

странам, уличённым в финансировании терроризма;

странам, в которых из-за внешних долгов случился дефолт;

странам с высоким кредитным риском по версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

странам с низким рейтингом долгосрочной кредитоспособности по версии Fitch, Standard & Poor или Moody’s;

странам с высоким уровнем стоимости кредитных дефолтных свопов по данным Bloomberg.

По общим правилам Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Москва с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Еревану (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.08.2020, 20:16
Гость: stalker

Вот это правильно. Деньги самим нужны на развитие отечественной экономики.
24.08.2020, 19:49
Гость: гость

И это правильно!
24.08.2020, 18:55
Гость: майк

Мы сами беднейшая страна, давать в деревянных, потом скажут нули срезали и с долга срежем, такие кредиты это значит подарить. В банках не осталось валюты.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации