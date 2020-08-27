Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Россия прошла пик экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телеинтервью.
По словам Путина, падение мировой экономики может составить порядка 5% в 2020 году. Что касается российской экономики, то спад ожидается в пределах 5-6%, подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что поддержка малого бизнеса и поддержка отдельных крупных отраслей были оказаны правительством своевременно.
«Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень, в число тех, которые получают поддержку от государства, но реально пострадали. И конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения», - сказал Владимир Путин.
Он добавил, что, несмотря на кризис, золотовалютные резервы России растут. Это, по словам Путина, создает дополнительную подушку безопасности и позволит государству выполнять все соцобязательства.
Агентство Moody's ожидает, что падение ВВП в РФ в этом году составит 5,5%. По оценкам Центробанка, по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%.