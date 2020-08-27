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Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем

15:50 27.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Россия прошла пик экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телеинтервью.

По словам Путина, падение мировой экономики может составить порядка 5% в 2020 году. Что касается российской экономики, то спад ожидается в пределах 5-6%, подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что поддержка малого бизнеса и поддержка отдельных крупных отраслей были оказаны правительством своевременно.

«Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень, в число тех, которые получают поддержку от государства, но реально пострадали. И конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что, несмотря на кризис, золотовалютные резервы России растут. Это, по словам Путина, создает дополнительную подушку безопасности и позволит государству выполнять все соцобязательства.

Агентство Moody's ожидает, что падение ВВП в РФ в этом году составит 5,5%. По оценкам Центробанка, по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2020, 00:41
Гость: А зачем?

И так всё нормально.
28.08.2020, 00:38
Гость: На фото

Вова что-то стал смахивать на "статуй" Петра 1 в исполнении Шемякина.
27.08.2020, 23:20
Гость: Путник

Ты не путай россиян, русских и властюганов.
Я не считаю себя россиянином, я русский. Россияне - выдумка ельциноидов и их пахана. А, ты просто провокатор.
Все комментарии (39)
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