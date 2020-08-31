Госкорпорация ВЭБ Игоря Шувалова отчиталась о миллиардных убытках

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Убыток госкорпорации ВЭБ, которой руководит бывший вице-премьер России Игорь Шувалов, за первые полгода текущего года составил 43,5 млрд рублей. Это следует из отчета, опубликованного на сайте госструктуры.

«Убыток за отчетный период — 43,5 млрд рублей», — говорится в документе. При этом годом ранее за аналогичный период корпорация получила прибыль в 12,8 млрд рублей.

В отчете сказано, что на текущие цифры повлияли кредитные поручительства для малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса, создание резервов по таким поручительствам и сокращение процентного дохода на фоне общего снижения кредитных ставок, пишет URA.RU.

Корпорация ВЭБ занимается финансированием проектов развития экономики. Всего за первую половину 2020 года ВЭБ поручился за кредиты на ее поддержку на сумму 500 млрд рублей. При этом ставка для предпринимателей была нулевая или сниженная.