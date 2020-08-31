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Госкорпорация ВЭБ Игоря Шувалова отчиталась о миллиардных убытках

22:34 31.08.2020
Фото с сайта tradernet.ru

Убыток госкорпорации ВЭБ, которой руководит бывший вице-премьер России Игорь Шувалов, за первые полгода текущего года составил 43,5 млрд рублей. Это следует из отчета, опубликованного на сайте госструктуры.

«Убыток за отчетный период — 43,5 млрд рублей», — говорится в документе. При этом годом ранее за аналогичный период корпорация получила прибыль в 12,8 млрд рублей.

В отчете сказано, что на текущие цифры повлияли кредитные поручительства для малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса, создание резервов по таким поручительствам и сокращение процентного дохода на фоне общего снижения кредитных ставок, пишет URA.RU.

Корпорация ВЭБ занимается финансированием проектов развития экономики. Всего за первую половину 2020 года ВЭБ поручился за кредиты на ее поддержку на сумму 500 млрд рублей. При этом ставка для предпринимателей была нулевая или сниженная.

Темы: Банки в России, Внешэкономбанк
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01.09.2020, 00:26
Гость: мправка

Шувалов с семьей живет в особняке в Сколкове. Площадь дворца превышает 4000 кв. м, а стоит он на участке в 7,6 га. Земля через ООО «Заречье-4» принадлежит семейной компании Шуваловых ООО «Сова-недвижимость». Директор «Заречье-4», по данным «СПАРК-Интерфакса», – жена Шувалова Ольга.
В одном из расследований оппозиционного политика Алексея Навального рассказывалось, что построенный по соседству элитный жилой комплекс ЖК «Сколково» спроектирован так, что у его жильцов заблокирован вид на особняк Шувалова. Навальный нашел в интернете видео, на котором архитектор комплекса Владимир Плоткин объяснял это решение тем, что с южной стороны находится «правительственная резиденция», на которую нельзя смотреть.
До января 2019 г. кадастровая стоимость земли, на которой стоит дом Шувалова, оценивалась в 445 млн руб., рассказали «Ведомостям» в Росреестре. Но затем она была «уценена» до 107 600 руб. В марте об этом сообщало издание Baza. Годовой земельный налог по ставке 0,3% составлял бы для семьи Шувалова 323 руб.
В апреле оценка земли Шувалова снова изменилась. Как сообщили «Ведомостям» в службе, участок был переоценен, потому что раньше он был в категории земель промышленности, а теперь переведен в земли населенных пунктов по заявлению собственника. Теперь земля стоит 297 млн руб., или около 400 000 руб. за сотку, говорится в свежей выписке, заказанной «Ведомостями». То есть после последней переоценки участок все равно подешевел на треть.
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