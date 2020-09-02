СМИ сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

09:10

На фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне существенно снизили свои расходы. Как пишет газета "Известия", за первые полгода средние расходы жителей России сократились на 11,5 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики, подобное сокращение стало максимальным за последние 13 лет, так как с 2006 года траты россиян лишь увеличивались.

Больше всего экономить на покупках стали жители Москвы. Они снизили свои траты в среднем на 41 тыс. рублей.

На втором месте оказались жители Якутии, которые сократили свои расходы на 28,7 тыс. рублей. За ними следуют жители Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края.

Свои расходы пришлось урезать и жителям Калининграда, Ханты-Мансийского автономного округа, Дагестана, Ставропольского края. Жители Санкт-Петербурга сократили свои траты почти на 16 тысяч рублей и оказались на 10 месте этого своеобразного рейтинга самых бережливых жителей страны.