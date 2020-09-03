Титов призвал продлить антикризисные меры для бизнеса на весь 2021 год

10:10

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть возможность продления антикризисных мер поддержки бизнеса на 2021 год, пишет "Интерфакс".

Титов предложил продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года как из отраслей, официально признанных пострадавшими, так и для всех предприятий, если их выручка за II и III кварталы текущего года сократилась на 30 и более процентов.

Такое же продление предложено установить для налоговых отсрочек, которые представляются при угрозе банкротства.

Титов аппелирует к исследованиям аналитиков и результатам проведенных опросов, согласно которым почти 70% компаний говорят о существенном падении спроса на их продукцию и услуги. Почти 50% компаний заявляют, что не смогут выполнить отложенные обязательства до конца 2020 года.

В своем обращении Титов напоминает, что большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода, мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года. По его словам, это ожидаемо может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и спаду экономической активности с неопределенной тенденцией к восстановлению.

Уполномоченный также предложил правительству продлить кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса на срок от трех до шести месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен.

Кроме того, предложено на полгода продлить мораторий на банкротства для субъектов малого и среднего предпринимательства, инициируемые по заявлению кредиторов, либо же предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий коронавируса.

Для урегулирования таких банкротных дел Титов предложил создать специальный институт государства ("банк плохих долгов"). Его внедрение, считает бизнес-омбудсмен, должно будет обеспечить бенефициарам несостоятельных компаний возможность не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, списывать долги, возникшие из-за форс-мажоров, вызванных ограничениями и другими последствиями эпидемии.