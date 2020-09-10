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Банк России заявил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4,2%

17:20 10.09.2020
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время онлайн-конференции заявил, что по итогам текущего года инфляция составит 3,7-4,2%.

«Мы ожидаем, что <…> по итогам года будет складываться в середине того диапазона, который мы определили в прогнозе от июля, - 3,7-4,2%», - цитирует его слова ТАСС.

Также Заботкин ранее отмечал, что длительное отклонение инфляции от уровня в 4% будет означать наличие пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки.

При этом Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию по стране на уровне 3,4-3,5%.

Во время конференции Заботкин также рассказал, что Банк России предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики в следующем году с постепенным возвратом к нейтральной политике на горизонте до 2023 года.

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 00:22
Гость: Андрей Хабаровский

Да запятую он не там поставил.Надо говорить не 4,2% а 42,0%.Даже будет инфляция 30% так ведь не превысит 42,0%.
10.09.2020, 20:23
Гость: Евгений В

Цены на товары массового спроса, особенно на продукты, выросли, как минимум на 30% (Красноярский край), а на эти банковские расчеты уже плевать даже не хочется. А все "доходы" (от слова доходяга), которые постоянно обещает поднять власть, а инфляцию снизить, падают для рядовых граждан тоже постоянно и ведут постоянно в сторону бедности и нищеты.
10.09.2020, 20:15
Гость: сергей

Трепотня дуракам на рассказ рубль в з.... ,а инфляция 4процента.Граждане получающие пенсию в долларах это прекрасно на себе ощущают уже 8 лет.
10.09.2020, 19:33
Гость: stalker

Да плевать на эту инфляцию. Она у нас заявлена в размере 4,2 %, а цены на товары первой необходимости растут гораздо быстрее. Рубль в очередной раз обесценился, из-за чего цены вскоре вырастут. И не на 4,2 %, а гораздо больше.
10.09.2020, 18:34
Гость: Есть

предложение: мистеру Заботкину вместе с мистершей Наибуллиной отчитаться об "инфляции" курса рубля в свете статей Конституции.
С последующим отстранением от должностей и передачи под суд за их невыполнение.
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