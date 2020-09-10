Банк России заявил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4,2%

17:20

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время онлайн-конференции заявил, что по итогам текущего года инфляция составит 3,7-4,2%.

«Мы ожидаем, что <…> по итогам года будет складываться в середине того диапазона, который мы определили в прогнозе от июля, - 3,7-4,2%», - цитирует его слова ТАСС.

Также Заботкин ранее отмечал, что длительное отклонение инфляции от уровня в 4% будет означать наличие пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки.

При этом Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию по стране на уровне 3,4-3,5%.

Во время конференции Заботкин также рассказал, что Банк России предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики в следующем году с постепенным возвратом к нейтральной политике на горизонте до 2023 года.