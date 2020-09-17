]]>
]]>
Главная Экономика Новости

В России в 2021 году сократят расходы на выплату пенсий

17:21 17.09.2020
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

Расходы федерального бюджета на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения в следующем году сократятся почти на  2,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета.

"Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - цитирует документ ТАСС.

Финансирование обязательного пенсионного страхования из средств федерального бюджета сократится на 207,8 млрд руб. в 2021 году.

"Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 207 835,0 млн рублей", - говорится в документе.

Темы: Положение пенсионеров в России, Бюджетная политика в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2020, 03:48
Гость: Шило

Главное, нАчать, углУбить и создать консенсус! В России, главное, хорошо пообещать.
18.09.2020, 03:40
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Покатился первый камушек с обнуленной горки.Или не первый?Может первым было отравление Навального?А вообще то баранам следует знать,что на той обнуленной камней и даже скальных массивов скопилось столько,что хватит их всех завалить
18.09.2020, 03:14
Гость: вовсе и не сократили

Число пенсионпров убыло - но это же обьективные факторы! Нпдопенсионеры, естествпнная убыль от намордников, от недостаточной медпомощи охотников за короновирусом...
17.09.2020, 23:20
Гость: ABCD

Даже пары месяцев не прошло с великого обнуления и "гарантий" вечных пенсий. Обещали увеличивать, а начали сокращать.
Путинские сказки не стоят дорого, в смысле вообще нечего не стоят.
17.09.2020, 22:02
Гость: ЕдРос

Вы что хотите развалить Россию? Не смей критиковать инородцев-космоплитов во власти. Хе-хе.
Все комментарии (18)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации