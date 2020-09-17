В России в 2021 году сократят расходы на выплату пенсий

17:21

Расходы федерального бюджета на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения в следующем году сократятся почти на 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета.

"Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - цитирует документ ТАСС.

Финансирование обязательного пенсионного страхования из средств федерального бюджета сократится на 207,8 млрд руб. в 2021 году.

"Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 207 835,0 млн рублей", - говорится в документе.