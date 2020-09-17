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Минфин сократит расходы на образование и демографические проекты

19:37 17.09.2020
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Финансирование национальных проектов России в 2021 году составит 2,24 трлн руб., а за трехлетний период с 2021 по 2023 года — 7,64 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

При этом в следующие два года финансирование проекта «Образование» сократится более чем на 14 млрд рублей: на 8,3 млрд руб. в 2021-м и на 5,96 млрд руб. в 2022-м. В 2023 году Минфин планирует увеличить финансирование проекта на 68,2 млрд руб.

Под сокращение также пойдет финансирование нацпроекта «Демография» - финансирование уменьшится за три года на 170 млрд руб.. В 2021 году на цели проекта планируется потратить 742 млрд руб.— это на 84 млрд руб. меньше, чем предусматривала прошлая ревизия проекта. В 2022 году на проект «Демография» будет ассигновано 766 млрд руб. (на 60 млрд руб. меньше, чем планировалось ранее), в 2023 году — 866 млрд руб. (на 26 млрд руб. меньше).

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что правительство одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 года, напоминает «Коммерсант». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что бюджетные расходы с 2021 по 2023 год вырастут, а дефицит бюджета в 2020 году составит 4,4%. 

Темы: Демографическая ситуация в России, Бюджетная политика в России, Образование в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 03:45
Гость: Шило

На борьбу с Бабайкой - Вирусякой, деньги нужны.
18.09.2020, 03:22
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Кто бы сомневался?А я нисколько!Собаку,живущую в доме надо мыть,а то завоняет,бараны не живут во властных хоромах,пусть воняют,шерсть состриженную с них можно промыть и состриженной.
17.09.2020, 23:51
Гость: Андрей Хабаровский

Кто бы сомневался.
17.09.2020, 22:05
Гость: Минфин сокращает расходы на образование

в то время, как минобраз собирается вводить смотрящих от всех религий на каждой школьной столовой... Будут капитально сокращать учителей или же "кто своих деток любит - тот за все платит" легализуют?
17.09.2020, 21:22
Гость: Евгений В

Нет в РФ ни каких национальных проектов, как и денег, которые пока еще есть только для содержания властных и силовых структур.
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