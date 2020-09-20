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Силуанов объяснил, почему России выгодно давать кредит Белоруссии

17:33 20.09.2020
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит, который Москва предоставила Минску, выгоден и России. Благодаря этому, по его словам, будут обеспечены расчёты перед российскими поставщиками.

Он подчеркнул, что поддерживается и белорусская экономика, и российская. "Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - сказал Силуанов в эфире телеканала"Россия 1".

"Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать ещё кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнёр. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", — приводит слова министра "Интерфакс".

"Белоруссия является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик", - раскрыл подробности министр.

14 сентября в ходе переговоров между главами РФ и Белоруссии в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 млрд долларов.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Экономическое сотрудничество России и бывших республик СССР
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 21:29
Гость: Патриот Золотой Орды

Пусть наш калий отдают! Да и газопроводы тоже можно.
20.09.2020, 20:57
Гость: Дядя, по-вашему не будет (из фольклора)

Не ты же даешь, а Путин. А ты его выбирал. Теперь не сетуй.
20.09.2020, 20:26
Гость: gvozd

ну Как такие дураки попадают в правительство....?!
20.09.2020, 19:29
Гость: Денги, денги давай!

Созданная Лукашенко система является идеальной питательной средой для взяточничества на всех уровнях власти. «Коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых», — так в 2018 году описал итоги четвертьвековой борьбы с коррупцией в столице республики председатель КГБ Валерий Вакульчик. «Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет», — а это уже слова самого Лукашенко по поводу ситуации в Оршанском районе на заседании правительства.
Ваня, дай еще миллиардик!
20.09.2020, 19:13
Гость: Смешно читать

Этот кредит в полтора миллиарда выдан именно потому, что Белоруссия не в состоянии выплачивать проценты по ранее полученным кредитам от России и МВФ. А Силуанов гонит, что "Белоруссия является нашим надежным заемщиком" Ну и министры в России. Просвещу министра финансов: на данный момент золотовалютные резервы РБ составляют чуть более одного миллиарда долларов, что критически мало. До конца года РБ должна выплатить 3,6 миллиардов долларов по ранее полученным кредитам. Министр финансов хоть в столбик вычитать умеет, не требую чтобы в уме? Денег у Лукашенки нет, и не предвидится. Готовься, Ваня, отстегнуть еще деньжат, без отдачи, и затянуть еще поясок, потуже. Семейка Лукашенок очень прожорлива.
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