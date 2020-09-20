Силуанов объяснил, почему России выгодно давать кредит Белоруссии

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит, который Москва предоставила Минску, выгоден и России. Благодаря этому, по его словам, будут обеспечены расчёты перед российскими поставщиками.

Он подчеркнул, что поддерживается и белорусская экономика, и российская. "Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - сказал Силуанов в эфире телеканала"Россия 1".

"Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать ещё кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнёр. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", — приводит слова министра "Интерфакс".

"Белоруссия является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик", - раскрыл подробности министр.

14 сентября в ходе переговоров между главами РФ и Белоруссии в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 млрд долларов.