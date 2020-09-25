Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

18:10

Курс евро на Мосбирже превысил значение в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Об том свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:05, евро стоит 91,05 рубля. Значительно подрос и доллар. Сейчас он торгуется около отметки в 78,36 рубля за единицу.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,68% и составляет 2 892,84 п., РТС — 1 162,83 п. (-2,2%). Вместе с тем нефть марки Brent торгуется на уровне 41,7 доллара за баррель (-0,5%), нефть марки WTI – 39,9 доллара за баррель (-0,4%).

Как отмечают эксперты, на котировки нефти давят опасения, связанные с угрозой второй волны коронавируса и возможностью возвращения масштабных ограничений, которые приведут к резкому снижению потребления топлива.

Напомним, что 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наблюдающаяся сейчас волатильность российской валюты не влияет на макроэкономические показатели экономики страны.