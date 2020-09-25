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Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

18:10 25.09.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Курс евро на Мосбирже превысил значение в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Об том свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:05, евро стоит 91,05 рубля. Значительно подрос и доллар. Сейчас он торгуется около отметки в 78,36 рубля за единицу. 

Индекс Мосбиржи снизился на 0,68% и составляет 2 892,84 п., РТС — 1 162,83 п. (-2,2%). Вместе с тем нефть марки Brent торгуется на уровне 41,7 доллара за баррель (-0,5%), нефть марки WTI – 39,9 доллара за баррель (-0,4%).

Как отмечают эксперты, на котировки нефти давят опасения, связанные с угрозой второй волны коронавируса и возможностью возвращения масштабных ограничений, которые приведут к резкому снижению потребления топлива.

Напомним, что 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наблюдающаяся сейчас волатильность российской валюты не влияет на макроэкономические показатели экономики страны.

Темы: Валютные торги и обмен валют в России, Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 00:59
Гость: трудовику

курс доллара к рублю был установлен произвольно еще тСталиным Реально в лучшие годы за 1 зеленый давали 4рубля ну и несколько лет впридачу если поймали
26.09.2020, 00:25
Гость: www

На Кипре от коронавируса спрятали.
25.09.2020, 22:26
Гость: Волнорез

а где подушки, резервы, и ФНБ, о которых кичился Путин, почему опять девальвация?
25.09.2020, 21:54
Гость: Точно!

Завтра всем начнут платить.
Иначе Вова - трепло.
25.09.2020, 21:03
Гость: Как сказал бы зк улюкаев,

мы достигли дна.
Все комментарии (11)
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