Мантуров счел падение курса рубля «великолепным» для российских компаний

15:14 16.10.2020

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «великолепно» для российских компаний, которые не сильно зависят от импорта. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, пишут «Ведомости».

Сложившаяся ситуация, по его словам, побуждает российские компании меньше полагаться на импорт.

Министр подчеркнул, что летом российская экономика восстановилась после спада во втором квартале, причем во многих отраслях восстановление было «очень быстрым». Сейчас, по словам Мантурова, правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса, которые применялись во время ограничительных мер из-за пандемии.

Bloomberg связывает повышение курса с 62 руб. за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию. Три года назад Мантуров называл курс в 62 руб. за доллар оптимальным для развития экономики. 15 октября доллар стоил 78 руб.