Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

© KM.RU, Илья Шабардин

Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Таким образом, Сбербанк консолидировал 100% Rambler. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

«Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт»,— цитирует «Коммерсант» сообщение банка.

В Сбербанке уточнили, что платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб.— будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен и выплачен в течение года.

Также в рамках сделки  Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Все 100% будут консолидированы на балансе Rambler Group.

На фоне новостей о заключении сделки акции Сбербанка выросли на 0,36%. Они торгуются на уровне 205,47 руб. за штуку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.10.2020, 22:24
    Гость: а банк не может быть просто банком?

    обязательно надо скупать всё что глаз видит?
    Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

  4. 29.10.2020, 22:12
    Гость: Пока греф

    на свободе, наши деньги так и будут распылятся на разные сомнительные проекты.

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