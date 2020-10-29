Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

21:09 29.10.2020

Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Таким образом, Сбербанк консолидировал 100% Rambler. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

«Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт»,— цитирует «Коммерсант» сообщение банка.

В Сбербанке уточнили, что платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб.— будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен и выплачен в течение года.

Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Все 100% будут консолидированы на балансе Rambler Group.

На фоне новостей о заключении сделки акции Сбербанка выросли на 0,36%. Они торгуются на уровне 205,47 руб. за штуку.