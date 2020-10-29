Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group
Сбербанк выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Таким образом, Сбербанк консолидировал 100% Rambler. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
«Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт»,— цитирует «Коммерсант» сообщение банка.
В Сбербанке уточнили, что платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб.— будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен и выплачен в течение года.
Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Все 100% будут консолидированы на балансе Rambler Group.
На фоне новостей о заключении сделки акции Сбербанка выросли на 0,36%. Они торгуются на уровне 205,47 руб. за штуку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
почта Рамблер?
обязательно надо скупать всё что глаз видит?
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Теперь те кто пользуются почтой Рамблер, заставят сдавать био материалы?
на свободе, наши деньги так и будут распылятся на разные сомнительные проекты.