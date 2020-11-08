Газификация в России требует почти 2 трлн рублей

22:33 8.11.2020

Реализация программ газификации в России оценивается почти в 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, кроме инвестпрограммы "Газпрома". Об этом написал министр энергетики РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись", - цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов, за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. "Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - добавил Новак.

Новак также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году. В 2019 году уровень газификации достиг 70,1%.