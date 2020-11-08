Газификация в России требует почти 2 трлн рублей

Реализация программ газификации в России оценивается почти в 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, кроме инвестпрограммы "Газпрома". Об этом написал министр энергетики РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись", - цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов, за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. "Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - добавил Новак.

Новак также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году. В 2019 году уровень газификации достиг 70,1%. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 01:07
    Гость: Белая Русь

    На газопроводы иностранцам деньги есть, а для газофикации внутри страны нет?

  2. 09.11.2020, 00:47
    Гость: Гость

    А сколько триллионов Новак с Миллером зарыли в китайские и турецкие потоки, и кто за это будет отвечать? Опять пенсионеры?

  4. 09.11.2020, 00:07
    Гость: член Госсовета

    Пшено вопрос, сейчас девальвируем рубль, по просьбе трудящихся, и средств хватит не только на газификацию всей России , но ещё останется на Венеру, с Терешковой слетать.

  5. 09.11.2020, 00:00
    Гость: а можно узнать, нафига вообще нужна газификация?

    Недели не проходит без сообщения об очередном взрыве.
    Нам постоянно, в т.ч. и на данном форуме, рассказывают о стабильном лидерстве РФ в производстве ядерных реакторов, турбин и прочей энергетики. Так почему же все еще нужны допотопные трубы и взрывоопасный газ там, куда можно быстренько прокинуть кабель? Оставьте газ газ большой химии, электростанциям, а людям дайте электроэнергию по доступной цене! Или прекратите треп про реакторы и турбины.

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