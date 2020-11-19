Доллар перестал быть самой популярной валютой для международных платежей

11:47 19.11.2020

Евро сместил доллар с лидирующей позиции в списке наиболее популярных валют для трансграничных платежей. Американская валюта потеряла первое место впервые с 2013 года, пишет Bloomberg со ссылкой на базу SWIFT.

SWIFT обрабатывает международные платежи более 11 000 финансовых учреждений в 200 странах. По информации агентства, доллар занимает вторую строчку к концу октября.

Согласно статистике, 37,8% клиентских и институциональных международных платежей, проходивших через SWIFT в прошлом месяце, проводилось в евро, доля долларовых платежей составила 37,6%.

Вместе с тем с валютами Великобритании, Японии и Канады суммарно за октябрь было проведено 12,25% сделок. Отмечается, что канадский доллар смог обойти юань. Доля юаня упала до 1,66% сделок, это худший результат валюты с апреля 2020 года.

Значительное падение доли международных платежей в долларах эксперты объясняют замедлением мировой торговли на фоне пандемии COVID-19 и политической нестабильности. Так, доллар ослаб более чем на 11% после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют.