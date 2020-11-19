Доллар перестал быть самой популярной валютой для международных платежей
Евро сместил доллар с лидирующей позиции в списке наиболее популярных валют для трансграничных платежей. Американская валюта потеряла первое место впервые с 2013 года, пишет Bloomberg со ссылкой на базу SWIFT.
SWIFT обрабатывает международные платежи более 11 000 финансовых учреждений в 200 странах. По информации агентства, доллар занимает вторую строчку к концу октября.
Согласно статистике, 37,8% клиентских и институциональных международных платежей, проходивших через SWIFT в прошлом месяце, проводилось в евро, доля долларовых платежей составила 37,6%.
Вместе с тем с валютами Великобритании, Японии и Канады суммарно за октябрь было проведено 12,25% сделок. Отмечается, что канадский доллар смог обойти юань. Доля юаня упала до 1,66% сделок, это худший результат валюты с апреля 2020 года.
Значительное падение доли международных платежей в долларах эксперты объясняют замедлением мировой торговли на фоне пандемии COVID-19 и политической нестабильности. Так, доллар ослаб более чем на 11% после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С чего вы сделали вывод,что юань будет усиливаться? С чего бы вдруг? КИТАЙ РВАЛСЯ ДА НАЗВАЛИ ЭТО ШУТКОЙ. Поэтому Китай больше не заключает с другими странами сделки отказа от доллара. Но с другой стороны вы правы,ведь Китай тоже зависит американского рынка сбыта,инвестиций,технологий.
Байдену еще стать президентом надо. Минздрав, американская разведка ПОКА не признают его президентом США,до окончательного подсчета голосов. Это раз. Два ЕСЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ОСТАНУТСЯ И НЕ ОПРЕДЕЛИТСЯ ПРЕЗИДЕНТ США ТО ВЛАСТЬ СОГЛАСНО АМЕРИКАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ПЕРЕЙДЕТ СПИКЕРУ СЕНАТА.т.е ни Трамп,ни Байден не будут сидеть в президентском кресле. Рано ваши европейцы победу Байдена празднуют. НУ СКОЛЬКО ДОЛЛАР ПРОТЯНЕТ ПОСМОТРИМ НО УЖ ТОЧНО НЕ 50 ЛЕТ.
Все равно это доллару ну ни капелечки не поможет,не спасет. Экономист Роуч предрекает крах американской валюте в 2021 году.
И гривна "цветёт и пахнет".
:)
Китайцы продают товаров вроде бы уже гораздо больше, чем американцы.
А металла и бетона китайцы производят больше, чем весь остальной мир. То есть строятся и оружие выпускают.
Но считают при этом в долларах.
А вы что, возмечтали, что юань стал в двадцать раз менее мощным, чем доллар? :)
Смеетесь или всерьез интересуетесь? :)
Если всерьез - доллар должен подешеветь, за год на 35 процентов ещё..
Такова цель. Но из мировых расчетов даже выйти невозможно сразу - слишком велика масса.
Юань уже входит в "корзину валют" и будет усиливать свою позицию.
Это все объективно, и не зависит от воли отдельных стран. Вот сам Китай совсем не рвется заменять доллар юанем, нафиг ему отвечать за основную валюту..но замена будет, только не скоро..
Окончательно, думаю, к 2050 году, видимо..
При этом доллар внутри США так и будет ходить, но стоить будет меньше половины нынешнего..
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Изменить ситуацию было попробовал Трамп, но бомонд его сожрал...теперь республиканцы начнут жрать Байдена, просто из законного чувства мести..
А доллару это может только вредить дальше..
Но и евро не на высоте, проблем много..
Видимо, лучше всего в Европе будет выглядеть швейцарец..