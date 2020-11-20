Мировой долг к концу года может достичь $277 трлн

11:45 20.11.2020

Объем мировой задолженности вырос беспрецедентными темпами в первые девять месяцев 2020 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования Института международных финансов (Institute of international finance, IIF).

Отмечается, что общий объем мировой задолженности в текущем году увеличился на 15 трлн долларов и к концу года может составить более 277 трлн.

По словам аналитиков, из-за кризиса, вызванного пандемией, на правительства стран и компании обрушилось "долговое цунами".

Наиболее обременительной долговая нагрузка является для развивающихся рынков, где объем задолженности вырос на 26 процентных пунктов с начала года, приблизившись к 250% ВВП, предупредили аналитики.

На этой неделе Замбия стала шестой развивающейся страной, объявившей о дефолте в 2020 году. При этом число дефолтов, как ожидается, продолжит расти на фоне продолжающейся пандемии.