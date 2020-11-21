Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

"Переговоры (с российской стороной. — Прим. ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше шести процентов, по-моему, 6,6 процента", — приводит слова Колтовича РИА Новости.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли Минск в течение года вернуться к переговорам и настаивать на повышении тарифа, Колтович ответил, что события будут развиваться "в соответствии с установленным порядком".

"Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да", — добавил он.

Как заявили в концерне "Белнефтехим", в новых тарифах целесообразно учесть потери, которые понесла Белоруссия после того, как в прошлом году в магистральный нефтепровод "Дружба" попала загрязненная нефть.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.11.2020, 22:26
    Гость: мнение вскользь

    Можно сокращать продаж газа. Есть другие статьи экспорта. Товарами, сделанными ручками и мозгами торговать, а то сгнить на корню можно. Кажется, голландцы когда-то назвали зависимость экспорта от сырья и топлива "ресурсным проклятием".

  5. 21.11.2020, 22:16
    Гость: Денег нет. Какие деньги?

    Напиши Путину о своих мыслях. Посоветуй ему выйти из союза. А вдруг послушает.

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