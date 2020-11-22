Что такое личный кабинет и зачем он нужен

19:56 22.11.2020

Современные бизнесмены серьезно подходят к оптимизации бизнес-процессов

Жесткая конкуренция на рынке вынуждает их искать новые инструменты для развития, внедрять их в процессы, и стараться быть всегда на шаг впереди конкурентов. К новым, интересным походам в развитии бизнеса можно отнести личные кабинеты. На сайте https://kabinet-lichnyj.ru/ предлагается получить много полезной информации о ЛК, узнать об особенностях регистрации в конкретной компании.

Что такое личный кабинет простыми словам

Это специальный раздел сайта, где хранятся персональные данные пользователя. Доступна информация (логин, пароль, личные сообщения) лишь конкретному посетителю, который прошел регистрацию. Используя личные данные, посетитель сайта может получить расширенные функции и пользоваться интернет-площадкой, учитывая ее назначение. В персональном кабинете можно выполнять разные действия:

получать информацию о покупках, если регистрация была проведена в ЛК интернет-магазина;

оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы, кредиты и пр.;

записываться к врачу, просматривать график его работы;

подавать заявки на получение конкретной услуги, это возможно сделать, к примеру, на Госуслугах.

Если регистрация проведена в ЛК провайдера, то можно будет отслеживать баланс, пополнять его при необходимости менять тариф, просматривать входящие и исходящие звонки. Использование личного кабинета конкретного сайта, магазина, сервиса, открывает посетителям большие возможности.

Зачем нужен ЛК бизнесу?

Причин создания личного кабинета может быть несколько. К ним относятся:

продвижение продукта, услуги на рынке;

необходимость соблюдение регламентов, правил торговли или оказания услуг;

проведение сделок, примером может служить ЛК Госзакупок;

сбор аналитических данных и пр.

Как видим создание определенного раздела на сайте открывает массу возможностей, как посетителям, так и владельцам интернет-площадки. Персональный аккаунт поможет идентифицировать пользователя и предоставить ему сервис, связанный с площадкой.

Личный кабинет - сервис нужный и весьма полезный, функциональный. Можно утверждать ЛК нужен всем современным предпринимателям, желающим шагать в ногу со временем и опережать конкурентов. Это отличный помощник в решении бизнес-задач. Он обеспечивает продуктивность в работе за счет оптимизации ряда процессов и интеграции с базой данных.