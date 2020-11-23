Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России в 2021 году

Порядка 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, пишет ТАСС со ссылкой на аналитические материала рейтингового агентства "Эксперт РА".

По данным экспертов данные банки находятся в зоне повышенного риска.

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

В агентстве отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", - полагают эксперты.

Отмечается, что почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году. Кроме того, в период с января по сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% - отток средств предприятий со счетов.

Как пишет агентство, в третьем квартале 2020 года уже были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 16:49
    Гость: нет-нет

    Не было и нет в России никакой банковской государственной системы. Есть воровская полукриминальная банковская среда и олигархическо-воровские кланы космополитов, нисколько не заинтересованные в реальном развитии России

  3. 23.11.2020, 13:58
    Гость: Шило

    Нормально! Сперва лишают лицензии, а потом на востановление мильярды отстегивают из бюджета?

  4. 23.11.2020, 13:40
    Гость: Какие проблемы!?

    Вам, бандерве, с 2014 года "соломку" подстелили в трёх котлах, да и канадская граница закрыта! Теперь сгодитесь на минеральное удобрение.

  5. 23.11.2020, 13:15
    Гость: stalker

    Ик. Огласите весь список, пожалуйста. Чтобы соломки можно было заранее подстелить.

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