Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России в 2021 году

09:59 23.11.2020

Порядка 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, пишет ТАСС со ссылкой на аналитические материала рейтингового агентства "Эксперт РА".

По данным экспертов данные банки находятся в зоне повышенного риска.

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

В агентстве отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", - полагают эксперты.

Отмечается, что почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году. Кроме того, в период с января по сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% - отток средств предприятий со счетов.

Как пишет агентство, в третьем квартале 2020 года уже были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.