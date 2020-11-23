Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году

10:57 23.11.2020

В 2021 году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 4–6%, пишет газета "Московский комсомолец".

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозирует рост тарифов с 1 июля на услуги ЖКХ на 4-6 процентов. При этом с 1 января 2021 года прекращается мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, и многие российские семьи окажутся в непростой ситуации из-за долгов.

В Госдуме напомнили, что индексация цен должна быть не выше инфляции. В 2020 году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5% до 6,5% в зависимости от региона.

Также с 2021 года вырастут акцизы и минимальные цены на алкоголь. То же касается и табачной продукции. Так, цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 л), на коньяк — на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5л). На бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов, минимальная розничная цена вырастет на 2,8% за 0,5 л (до 324 рублей). Минимальная розничная цена на игристое вино и шампанское с 2021 года вырастет на 3% (до 169 рублей за 0,75 л.).

Кроме того, ожидается подорожание ряда продуктов, в том числе молочной продукции, макаронных изделий, сахара.

"Для всех категорий продуктов главным фактором роста стоимости будет колебание курса рубля относительно доллара и евро, поэтому в 2021 году рост цен продолжится. Макаронные изделия и сахар также в 2020 году подорожали по разным причинам: рост биржевых цен на зерновые и сахар на международных рынках, рост затрат производителей в связи с девальвацией рубля. Кроме того, на стоимость сахара повлиял низкий урожай текущего года. В среднем, стоимость макаронных изделий выросла на 15%, сахара – на 35%. Рыба и красная икра могут подорожать к Новому году на 50-70% в связи с более низким объемом вылова, чем в прошлом году", - прокомментировали эксперты.