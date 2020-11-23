Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году
В 2021 году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 4–6%, пишет газета "Московский комсомолец".
Эксперты, опрошенные изданием, прогнозирует рост тарифов с 1 июля на услуги ЖКХ на 4-6 процентов. При этом с 1 января 2021 года прекращается мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, и многие российские семьи окажутся в непростой ситуации из-за долгов.
В Госдуме напомнили, что индексация цен должна быть не выше инфляции. В 2020 году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5% до 6,5% в зависимости от региона.
Также с 2021 года вырастут акцизы и минимальные цены на алкоголь. То же касается и табачной продукции. Так, цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 л), на коньяк — на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5л). На бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов, минимальная розничная цена вырастет на 2,8% за 0,5 л (до 324 рублей). Минимальная розничная цена на игристое вино и шампанское с 2021 года вырастет на 3% (до 169 рублей за 0,75 л.).
Кроме того, ожидается подорожание ряда продуктов, в том числе молочной продукции, макаронных изделий, сахара.
"Для всех категорий продуктов главным фактором роста стоимости будет колебание курса рубля относительно доллара и евро, поэтому в 2021 году рост цен продолжится. Макаронные изделия и сахар также в 2020 году подорожали по разным причинам: рост биржевых цен на зерновые и сахар на международных рынках, рост затрат производителей в связи с девальвацией рубля. Кроме того, на стоимость сахара повлиял низкий урожай текущего года. В среднем, стоимость макаронных изделий выросла на 15%, сахара – на 35%. Рыба и красная икра могут подорожать к Новому году на 50-70% в связи с более низким объемом вылова, чем в прошлом году", - прокомментировали эксперты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то надо принять закон, разрешающий повышать цены только в случае повышения средней заработной платы... Но не выше, чем подняли зарплату...
При этих обнуленных цены стабильно растут с каждым днем. На рынке без собственного производства потребительских товаров массового спроса так и должно быть. Большинство таких товаров покупаются за границей (60% по информации) по самым низким ценам, естественно, самого плохого качества, а продаются в РФ по рыночным. Цены государством не регулируются, иначе наступит дефицит со всеми последствиями. Большинство народа живет бедно, но эту часть населения обнуленные за людей не считают, у них другие заботы, а у этих ни нормальной работы, ни денег, ни надежды. И это в самой богатой стране планеты. Все это для РФ объяснимо и все понятно, но вот такие предупреждения для кого делаются и для чего? Что нам чего то обнуленные "расскажут" или "объяснят" это тоже понятно, к постоянной их лжи привыкли. Но все же как это мерзко, как это все надоело, мы устали, сколько это можно терпеть?
Наш народ терпеть умеет, но только тогда, когда трудно всем, но когда одни голодают или травятся дерьмом, а обнуленный как сыр в масле, набивают свои карманы и продолжают разграбление страны, терпеть становится уже невмоготу. Чтобы страна стала снова единой и начался прогресс ее развития для России есть только один путь:
строительство социализма во главе всенародной Власти Советов (без любых партий) с учетом прошлого хорошего опыта СССР.
Конечно рост будет! Не Вексельбергу же уходить из первой десятки российских миллиардеров
В следующем году вполне возможно повышение цен на некоторые товары и услуги, но оно будет строго в соответствии с инфляйцией, не больше чем в 2-3 раза.
Кто б сомневался? Слава ЕР!!!