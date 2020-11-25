В России появится новый налог на зарплаты для помощи безработным

16:04 25.11.2020

Российские власти прорабатывают возможность введения нового сбора с бизнеса, чтобы деньгами налогоплательщиков профинансировать помощь безработным, армия которых за время пандемии, по официальным данным, выросла на 1,2 млн человек.

Вернуться к системе "страхования занятости", в рамках которой пособия по безработице платятся за счет взносов с работодателей, летом предложили депутаты "Единой Росиии". Во вторник, 24 ноября, идею поддержал и поручил "обсчитать" председатель партии, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По поводу темы со страхованием занятости. Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. Полностью поддерживаю идею это все обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы, проговорить это с коллегами, которые представляют работодателей", - приводит слова Медведева ТАСС.

В целом, по его словам, "это все-таки цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах". "Надо только сделать его привлекательным для работодателей", - заключил Медведев.

Страховая система помощи безработным действовала в России с 1991 по 2001 год. Пособия выплачивались из Государственного фонда занятости населения (ГФЗН), который наполнялся взносами с зарплат: в 1992 это было 1%, в 1993-96 гг - 2%, в 1996-2001 гг - 1,5%.

От взносов были освобождены силовые ведомства, религиозные объединения, некоторые общественные организации, а потом и индивидуальные предприниматели. С 1996 года фонд начал испытывать трудности, а после дефолта 1998 года перестал справляться с выплатами и спустя три года был ликвидирован. Отчисления на пособия включили в единый социальный налог, который просуществовал до 2010 года, напоминает Finanz.ru.

С идеей вернуться к прежней системе в 2017 году выступил занимавший тогда пост главы Минтруда Максим Топилин. По его идее, размер взноса мог бы составить 1% с каждой зарплаты.

