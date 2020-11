Госдепартамент США объяснил введение санкций против российских компаний

11:45 28.11.2020

США ввели санкции в отношении российских компаний Nilco Group и «Элекон» в связи с тем, что они оказывают содействие иранской ракетной программе, заявил госсекретарь Майк Помпео. Об ограничительных мерах Вашингтон объявил 24 ноября, они также были введены против двух китайских компаний.

«Мы продолжим работу, чтобы препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет, и будем использовать наши санкционные органы для выявления иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану материалы и технологии, связанные с ракетами»,— цитирует «Коммерсант» заявлении главы Госдепа США.

Майк Помпео уточнил, что введенные санкции предусматривают ограничения на государственные закупки США, помощь правительства США и экспорт и будут действовать в течение двух лет. На каком основании санкции были наложены и на российскую компанию «Авиазапчасть», в Госдепе не уточнили.

Всего санкции коснулись трех российских компаний и двух китайских (Chengdu Best New Materials Co и Zibo Elim Trade Company). Власти США сочли их нарушителями американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Деталей нарушений в Вашингтоне не уточняли. Санкции действуют с 6 ноября.