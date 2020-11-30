Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса

11:50 30.11.2020

Правительство РФ продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года», – приводятся слова Мишустина в стенограмме. Глава кабмина отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения COVID-19.

В конце октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний МСП (малое и среднее предпринимательство) еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 год. Во время выступления российский лидер также подчеркнул важность обеспечения занятости и доходов сограждан в условиях пандемии.

Позднее глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса. В пресс-службе ведомства сообщали, что проект данного постановления кабмина проходит процедуру согласования. После его принятия прокуроры вместе с контролерами исключат соответствующие мероприятия из сводного плана.