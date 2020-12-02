Миллер договорился с Кадыровым инвестировать ₽12 млрд в газификацию Чечни

23:06 2.12.2020

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 12,3 млрд руб. — это в 3,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах», — цитирует сообщение пресс-службы «Газпрома» РБК.

По условиям программы, «Газпром» построит около 1,3 тыс. км газопроводов для 25 населенных пунктов в нескольких районах Чечни, в том числе в высокогорном Галанчожском районе, который остается последним негазифицированным в республике.

Как отметили в компании, «Газпром» и Чечня ведут системную работу для развития газоснабжения и газификации. По состоянию на 1 января этого года уровень газификации региона составил 98,2%, в том числе городов — 98,3% и сельской местности — 95,2%. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Чеченской Республики.