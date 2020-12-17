В России изменят правила оплаты наличными деньгами
В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Как пишет газета "Экономика сегодня", изменения коснутся оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.
Так, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения.
Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
Под контролем будут и почтовые переводы от 100 000 рублей, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.
Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Речь идёт такжже о суммах более 100 000 рублей.
Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.
Отмечается, что новые правила также позволят устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конфетка была при СССР называлась "Ну-ка отними!".
Может быть и сейчас выпускают.
Полумеры какие-то! Надо платить наличкой тока по предъявлении паспорта. Нам нечего скрывать, ибо «денег нет, но вы держитесь...там».
А чиновники это какая экономика...
Действуй сторого по закону!!! Стал быть, действуй втихоря!
На Руси чудеса все чуднее и чуднее. Сегодня покупал в магазине бутылку водки, кассир ошарашила: "назовите дату вашего рождения?"( мне 7-й десяток идет, неужели меня так маска молодит?) На вопрос для чего ответила касса без дня рождения не пропускает! Упс!! Приплыли.