В России изменят правила оплаты наличными деньгами

12:26 17.12.2020

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Как пишет газета "Экономика сегодня", изменения коснутся оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.

Так, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения.

Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Под контролем будут и почтовые переводы от 100 000 рублей, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Речь идёт такжже о суммах более 100 000 рублей.

Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

Отмечается, что новые правила также позволят устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.