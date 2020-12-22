"Прокуратура откажется от проверок малого бизнеса в 2021 году"

23:09 22.12.2020

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обязал региональных прокуроров и подразделения Генпрокуратуры не включать малый бизнес в план проверок на 2021 год. Решение было принято в рамках объявленного правительством моратория на проверки, сообщает "Коммерсант".

"На прокуроров субъектов… возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий",— указано в сообщении Генпрокуратуры РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса был введен из-за пандемии коронавируса. В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить его, чтобы поддержать рабочие места. Спустя месяц правительство продлило мораторий до 31 декабря 2022 года.