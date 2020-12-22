Прокуратура откажется от проверок малого бизнеса в 2021 году

© KM.RU, Алексей Белкин

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обязал региональных прокуроров и подразделения Генпрокуратуры не включать малый бизнес в план проверок на 2021 год. Решение было принято в рамках объявленного правительством моратория на проверки, сообщает "Коммерсант".

"На прокуроров субъектов… возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий",— указано в сообщении Генпрокуратуры РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса был введен из-за пандемии коронавируса. В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить его, чтобы поддержать рабочие места. Спустя месяц правительство продлило мораторий до 31 декабря 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2020, 07:03
    Гость: Гость

    Знакома ситуация. В этом году тоже самое было. Делай что хочешь и тебе ничего не будет. Арендаторы цокольного этажа в нашем жилом многоквартирном доме в октябре начали долбить перфоратором несущую стену. В 10 часов вечера. Спустился вниз, посмотрел, что творят рабочие. Вызвал полицию. Приехал наряд, составил акт, взял объяснения. По данному факту написал жалобу в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор разослал копии жалобы в МЧС, жилищную инспекцию. Через месяц получаю ответы от всех трех инстанций. Как под копирку. Выездные проверки провести не можем по закону. Все, конец, приехали. Твори, что хочешь малый бизнес и тебе ничего не будет.

  2. 23.12.2020, 05:57
    Гость: Штурман

    А зачем их проверять. Любой ИП если будет честно платить налоги и выдавать зарплату своим батракам,то рано или поздно банкрот.Хотя есть ИП у которых миллионные обороты,а раб сила более 100 единиц,а по отчетам малый бизнес, работающие по этой схеме и именно они нуждаются в проверках так как они приносят ущерб бюджету в значительных объемах. Любой бизнес нужно обязательно проверять. Закон должен быть единым для всех,а иначе бардак.

  3. 23.12.2020, 03:36
    Гость: Немо

    "Прокуратура откажется от проверок малого бизнеса в 2021 году"
    что-то мне подсказывает... хм... а будет ли кого проверять? "душили, душили....душили, душили..."

  5. 22.12.2020, 23:57
    Гость: Контрразведчик

    А зря, через счета малого бизнеса прокручивают "кггугленькие суммы" и за кордон выводят средства.

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