Слайд-шоу из фото в Powerpoint

01:26 31.12.2020

Для создания слайд-шоу из картинок или фото, требуется подобрать подходящую по параметрам программу.

Одним из лучших вариантов является Microsoft Powerpoint. Рассмотрим, как сделать слайд-шоу, используя этот софт. Также узнаем о другой аналогичной программе.

Пошаговая инструкция

Используя программу Powerpoint, не получится создать красочные ролики, предназначенные для развлечений. С ее помощью удастся сделать хорошую бизнес-презентацию. Для подготовки слайд-шоу, требуется сделать следующее:

Начало работы. Когда пользователь откроет программу, он сразу увидит первый слайд. Нужно нажать ПКМ на белом поле. Далее требуется в появившемся списке выбрать строчку «Макет». Заполнение слайда. Макет может быть разного типа. К примеру, есть поле, где можно вписать текст, вставить таблицу, изображение, диаграмму. В прямоугольнике нужно вписать собственный вариант. Для добавления фото требуется кликнуть по соответствующему значку. Добавление новых слайдов. Нужно вверху в меню нажать «Создать слайд». Для изменения его вида кликают ПКМ на слайд и выбирают в появившемся списке «Формат фона». Можно изменить цвет, добавить переход или вставить другую картинку, как фоновую. Украшение слайдов фигурами с текстом анимацией. В Powerpoint есть эффекты появления, ухода картинки. Можно добавить музыкальную композицию. Теперь требуется сделать настройку переходов между слайдами. Это позволит им красивее и плавно сменять друг друга. На заключительном этапе, нужно сохранить презентацию. В меню «Файл» требуется найти пункт под названием «Сохранить». По нему нужно кликнуть ЛКМ, выбрать место, где сохранится слайд-шоу, и написать наименование.

Программа Powerpoint не позволяет создавать красочные слайд-шоу. Но есть аналог. Называется он ФотоШоу PRO. Этот софт заточен под оформление слайд-шоу. Он предлагает использовать множество интересных эффектов.

Выводы

Powerpoint вполне хорошо подходит для бизнес-презентаций. Ей достаточно легко пользоваться. Для этого не требуется обладать специальными знаниями. С этим софтом презентации рабочего проекта будут качественными. Кому необходимо создавать веселые ролики, чтобы наслаждаться просмотром с друзьями, нужно использовать другую программу. Ведь Powerpoint от Microsoft – не единственное приложение в сети. Хотя и широко известно широкой аудитории.