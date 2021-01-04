В Госдуме допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам

21:42 4.01.2021

Наделение Пенсионного фонда России (ПФР) правом лишать иностранцев пенсии может стать предпосылкой к лишению выплат россиян, которые живут за границей.

Ранее в Минтруде России сообщили, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о наделении ПФР новыми полномочиями. По задумке авторов инициативы, Фонд сможет прекращать выплаты иностранцам, у которых аннулировался вид на жительство в РФ.

«Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам РФ, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию», — рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ Сергей Калашников.

По мнению депутата, для решения этого вопроса властям РФ необходимо разобраться в сути пенсионного обеспечения. «Необходима дискуссия о природе пенсионного обеспечения. Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда», — считает собеседник.

Член комитета Госдумы по труду Олег Шеин назвал шантажом идею отменить пенсии россиянам, которые в старости уехали жить в другую страну. «Пенсия — это отложенный заработок. Человек работал — с его заработной платы шли отчисления. Почему он должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства? Почему мы должны отказывать работникам, по сути, шантажировать их: "вы не можете уехать на постоянное место жительство в Азербайджан, Израиль и так далее“», — сказал Шеин.