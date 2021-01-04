В Госдуме допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам
Наделение Пенсионного фонда России (ПФР) правом лишать иностранцев пенсии может стать предпосылкой к лишению выплат россиян, которые живут за границей.
Ранее в Минтруде России сообщили, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о наделении ПФР новыми полномочиями. По задумке авторов инициативы, Фонд сможет прекращать выплаты иностранцам, у которых аннулировался вид на жительство в РФ.
«Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам РФ, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию», — рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ Сергей Калашников.
По мнению депутата, для решения этого вопроса властям РФ необходимо разобраться в сути пенсионного обеспечения. «Необходима дискуссия о природе пенсионного обеспечения. Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда», — считает собеседник.
Член комитета Госдумы по труду Олег Шеин назвал шантажом идею отменить пенсии россиянам, которые в старости уехали жить в другую страну. «Пенсия — это отложенный заработок. Человек работал — с его заработной платы шли отчисления. Почему он должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства? Почему мы должны отказывать работникам, по сути, шантажировать их: "вы не можете уехать на постоянное место жительство в Азербайджан, Израиль и так далее“», — сказал Шеин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сионский израиль проталкнул идею и теперь Россия из пенсионного фонда платят пенсии сионским евреям пенсии которые когда то жили в СССР и на эти деньги синский израили воюет против России - отлично евреи пристроились. На. Украине таже беда израль обложил данью всех.
Ну а если русский человек заработал пенсию, честно работая много лет, а на старости лет поехал жить, где ему нравится или ближе к детям и внукам, но при этом он гражданин России? Почему от того, где именно он живет, зависит, будут ли ему платить пенсию? Это же абсурд. Пенсия им уже заработана и он имеет на нее право все зависимости от никаких других условий, кроме ухода из жизни или смены гражданства. Это что крепостные пенсионеры - они прикреплены к местному отдлению ПФР и не могут отдаляться больше чем на 50 км? Меня удивляет, что израэлитам платят пенсию из РФ. У них уже другое гражданство и ее им обязан платить Израиль.
Все правильно, пенсия это поддержка стариков, индексация им, забота о них, т.к. в большей массе они рядовые труженники с небольшими з-тами. А у тех кто живет за кардоном средств более чем достаточно, опять же имели высокие должности, большие откаты, шикарные подарки.... Им с двойными гражданствами наши копейки просто смешны, и не плохо если этими деньгами поспансировать наших пенсионеров.
Так откажись в пользу больных детей. Тут переодически их по телевизору показывают и деньги на лекарства и операции собирают. Не далее как вчера на TV " Спас " собирали девочке на лекарства 150.000 рублей. Что для тебя 50 евро ? Может тебя даже в телевизоре покажут ! Экспертов по автомобилям тут как тараканов , а меценатов раз, два и обчелся. Кстати, скоро наша традиционная забава Старый Новый год, помнишь ? Такое наверно только у нас, два новых года. Удивительная страна Россия....Наилучших тебе пожеланий в новом году и старом новом году !
По моему это больше вопрос гражданства, а не рода пенсии. По конституции РФ пенсией обеспечиваются граждане РФ. Сменившие гражданство теряют право на пенсию. Путин и так подписал соглашение с Израилем и стал выплачивать с 2015 года пенсии гражданам Израиля выехавшим на ПМЖ до 1991 года, т.е. из СССР. С 1991 года выехавшие на ПМЖ сохраняют гражданство РФ, что по моему бред сивой кобылы, как впрочем двойное гражданство вообще. В СССР поступали совершенно верно лишая гражданства СССР и не выплачивая пенсии выехавшим. Они выезжали не компенсировав бесплатное обучение, в том числе и в ВУЗах, медицинское обслуживание в частности оплату больничных и пр., санаторно-курортное лечение по бесплатным путевкам профсоюхов и многое другое распределяемое из общественных фондов потребления. Мне кажется это очередная брехаловка, потому, что на деле Путин стал платить не только тем кто выехал после 1991 года, но и тем кто выехал из СССР. В думе много баламутов ради пиара готовых черное выдать за белое. Ясно одно, денег нет не смотря на увеличение возраста выхода на пенсию. Кудрин обо..... с пенсионной реформой и ждать нужно только ухудшения, а не слушать брехню из Думы. Лучше бы прихватили за известное место Усманова, Керимова, Потанина увеличивших свое личное состояние в несколько миллиардов долларов в период экономического кризиса.