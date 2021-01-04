Кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Это требование содержится в перечне поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в документе.
На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, напоминает ТАСС.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну и враньё!! Товарисч переплюнул даже Геббельса с Псаки вместе взятых...
Вот не надо лапшу на уши вешать. Мой отец работал, получал зарплату и пенсию полностью.
Была б вообще не нужна индексация!
Режиму привычке своей вопреки
Включить просто следовало бы мозги!
Работающим пенсионерам платили, а не работающим бандитам - не платили.
Дошло до кабмина, что работающие пенсионеры в тень ушли, и пенсионный фонд оказался в минусе. Что ни делает кабмин — всё он делает не так...