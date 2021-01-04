Кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Это требование содержится в перечне поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в документе.

На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, напоминает ТАСС.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.01.2021, 18:34
    Гость: Иван

    Вот не надо лапшу на уши вешать. Мой отец работал, получал зарплату и пенсию полностью.

  3. 04.01.2021, 17:29
    Гость: Не будь допускаемой властью инфляции,

    Была б вообще не нужна индексация!
    Режиму привычке своей вопреки
    Включить просто следовало бы мозги!

  4. 04.01.2021, 17:25
    Гость: Свидомому гопнику

    Работающим пенсионерам платили, а не работающим бандитам - не платили.

  5. 04.01.2021, 16:50
    Гость: Прохожий

    Дошло до кабмина, что работающие пенсионеры в тень ушли, и пенсионный фонд оказался в минусе. Что ни делает кабмин — всё он делает не так...

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