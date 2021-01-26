Мировые расходы на оборону в 2020-м выросли до 1,9 трлн долларов

09:44 26.01.2021

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 1,9% пишет РБК со ссылкой на данные агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных по оборонной тематике.

Так, по подсчетам аналитиков агентства, общий объем расходов в 2020 году составил 1,93 трлн долларов США, тогда как в 2019 годом они составляли 1,8 трлн. долларов. В 2010 году расходы были на 180 млрд долларов меньше, чем в прошедшем.

В прошлом году наибольший рост расходов продемонстрировали страны Европы — они были на 5,6% выше, чем годом ранее.

Предполагается, что в 2021 году рост расходов немного замедлится за счет последствий пандемии COVID-19, но сокращение будет ограничено регионами, зависящими от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, и будет уравновешено увеличением в регионах, где все ожидается устойчивый рост.

При этом, по мнению экспертов, самое сильное воздействие пандемии COVID-19 на финансирование обороны произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы. Положительный рост сохранится в основном за счет Азии, а после кризисных лет рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится.

По последним доступным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), доля российских компаний среди 25 крупнейших мировых производителей оружия составляла 3,9% (в 2019 году). В том же году Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону — Москва направила на военные расходы $65,1 млрд, говорилось в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Возглавляли пятерку США, за ними располагались Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.