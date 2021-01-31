Себе дороже: Лукашенко решил наказать Литву рублем

Белоруссия решила переориентировать свои экспортные грузы, в первую очередь нефтепродукты, из литовского порта Клайпеда в российский порт Усть-Луга. Стоимость перевалки через Россию обойдется белорусам дороже

Но это политическое решение: фактически Россия и Белоруссия вводят экономические санкции против Литвы, отмечают эксперты. При этом Литва сама спровоцировала такую ситуацию, критикуя действия российского и белорусского руководства.

Литовская портовая компания Klaipеdos nafta (KN) заявила в конце этой недели, что теряет одного из своих ключевых клиентов — Белорусскую нефтяную компанию.

«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipеdos nafta, что неизбежно окажет дополнительное давление на деятельность компании», — цитирует пресс-служба компании слова гендиректора порта Дарюс Шиленскис.

Как теперь выясняется, в конце прошлого года литовская KN получила уведомление от белорусской компании о временной приостановке экспорта нефтепродуктов путем заключения новых контрактов через терминал в Клайпеде. «Характер тендеров, объявленных белорусскими перерабатывающими предприятиями в январе 2020 года, показывает, что Клайпеда не упоминается как возможная альтернатива экспорту продукции. Грузоперевозки белорусской нефти в феврале не номинированы на последующие периоды через нефтяные терминалы», — говорится на официальном сайте порта.

Белоруссия прощается с Литвой



То есть стабильный поток белорусских нефтепродуктов, идущих на экспорт, морской порт Клайпеды перестал получать уже в декабре прошлого года. А на январь и февраль грузы тоже не заявлены. Загрузка порта в Клайпеде со стороны белорусских партнеров теперь будет помесячная, в зависимости от потребностей белорусов.

Белоруссия предпринимала попытки переориентироваться с литовского на российский порт еще с 2012 года. Еще тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко после очередной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о принципиальной договоренности изменить экспортные маршруты. Но только в этом году эта проблема перешла в практическую плоскость.

Это произошло после визита 26 января премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Москву. Он встретился с премьером Михаилом Мишустиным и анонсировал подписание проекта договора об экспорте. «Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России», — пояснил Головченко.

Вскоре на официальном российском портале правовой информации был обнародован проект соглашения о сотрудничестве в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов в третьи страны через морские порты РФ.

Российскому Минтрансу поручено провести дополнительные переговоры с белорусской стороной и в случае необходимости внести в текст проекта изменения, «не имеющие принципиального характера».

В соответствии с документом, Белоруссия направит с 2021 по 2023 годы почти 10 млн тонн нефтепродуктов (мазута, бензина, газойля и масла). Это не значит, что порт Клайпеды лишился всего объема по перевалке белорусских нефтепродуктов. Белоруссия экспортирует ежегодно до 11 млн тонн этой продукции. Российский порт пока что получит лишь третью часть нефтепродуктов. При этом Усть-Луга даже на неполном объеме получает возможность заработать на перевалке десятки миллионов долларов.

Белорусский премьер Головченко не скрывает мотивов переориентации на Россию. По его словам, он выполняет поручение Лукашенко «в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией». Иными словами, мотив – политический.

Хотя Головченко надеется, что экономические условия работы для белорусских трейдеров и грузоотправителей в Усть-Луге будут, «как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

В обход дороже



Эксперты не разделяют оптимизма белорусских чиновников. Выход на внешние рынки через российский порт обойдется Белоруссии дороже. Хотя бы по той причине, что удлиняется транспортное плечо. По железной дороге — более чем на 250 км. По данным «Infoline-Аналитика», перевалка светлых нефтепродуктов в Клайпеде стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Усть-Луге. Даже с учетом 50% скидки на тарифы железнодорожного транспорта.

В белорусском правительстве это понимают. Ранее белорусские власти предпринимали попытку перевести на Россию экспортные поставки калия, но, подсчитав расходы, от идеи отказались. Но в аналогичной ситуации с перевалкой нефтепродуктов Белоруссия проявила гибкость.

«Когда ситуация в Белоруссии поворачивается так, что приходится спасать свою власть, об экономической выгоде Лукашенко не думает. Его выгода политическая, поскольку можно будет наказать давних «врагов» — страны Балтии и Польщу. Лукашенко обвиняет их в дестабилизации обстановки в Белоруссии, в том, что Литва приютила лидера белоруской оппозиции Светлану Тихановскую», — говорит первый вице-президент Центра политтехнологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.

У Лукашенко имидж расчетливого политика, привыкшего, что называется, считать каждую копейку. Но сейчас, после скандала с президентской избирательной кампанией, Лукашенко снова возвращается во времена, когда европейские политики называли его «последним диктатором Европы». «Чем дальше Лукашенко удаляется от Европы, тем ближе ему становится Россия, тем успешнее продвигаются совместные межправительственные проекты. Лукашенко перестал критиковать Москву, не слышно ничего о торговых войнах, зато ужесточает пограничный режим с ЕС, не только из-за пандемии», — замечает Макаркин.

«Для Лукашенко переориентация на Россию невыгодна. И с точки зрения экономики, и даже политики», — уточняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Сейчас пока что Лукашенко дает заработать прибалтам, не сразу, а только в течение нескольких лет будут смещать экспортные потоки на Россию, рассчитывая, что это позволит ему сохранить хоть какое-то позитивное отношение к себе со стороны Европы. Но не факт, что этот ход сработает», — говорит эксперт.

Россия при этом хочет, чтобы дорогостоящая поддержка, которая оказывается режиму Лукашенко уже многие годы, хотя бы частично окупалась. «В том числе и политически, через создание преград для бизнеса оппонентам из стран Балтии», — говорит Юшков.

Возможно, в дальнейшем белорусам будет предложено продавать свои нефтепродукты через определенные трейдерские компании, бенефициарами которых будут российские бизнесмены.

Эксперты считают, что Россия и Белоруссия фактически вводят против стран Балтии экономические санкции. «Европе это, разумеется, не понравится, появится новый повод упрекать Россию в противодействии Западу, но до серьезного, скорее всего, не дойдет. Никто не будет принуждать европейский бизнес отказываться от покупок белорусских нефтепродуктов. Только на том основании, что они торгуются через российский порт», — заключает Макаркин из Центра политтехнологий.