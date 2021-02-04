В России подорожали мясо, овощи и водка

08:40 4.02.2021

Росстат зафиксировал рост цен на овощи и водку.

Как пишет РИА Новости, за неделю с 26 января по 1 февраля цены на огурцы выросли на 6,9%, картофель подорожал на 1,5%, свежая белокочанная капуста - на 1,3%, репчатый лук - на 1,5%, морковь - на 2,4%, яблоки - на 0,1%.

Отмечается, что в целом цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 1,4%.

Также наблюдался рост цен на водку (0,2%), мясо кур и маргарин (0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%).

Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, а также обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организациях) подорожали на 0,1%.

А вот шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%.

Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.