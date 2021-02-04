В России подорожали мясо, овощи и водка

Росстат зафиксировал рост цен на овощи и водку.

Как пишет РИА Новости, за неделю с 26 января по 1 февраля цены на огурцы выросли на 6,9%, картофель подорожал на 1,5%, свежая белокочанная капуста - на 1,3%, репчатый лук - на 1,5%, морковь - на 2,4%, яблоки - на 0,1%.

Отмечается, что в целом цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,6%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 1,4%.

Также наблюдался рост цен на водку (0,2%), мясо кур и маргарин (0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%).

Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания,  а также обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организациях) подорожали на 0,1%.

А вот шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%.

Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2021, 17:47
    Гость: делом нужно заниматься

    Направьте коммунистов на поля. Раз крестьян раскулачили так пусть с гастерами пашут.

  2. 04.02.2021, 13:34
    Гость: Вадим

    Ещё-бы не дрожали продукты, когда воры во власти, дворцы строят по 100 миллиардов.

  4. 04.02.2021, 12:21
    Гость: москвичка

    Да,наплевать на все эти консервы,сосиски-сардельки и прочую переработку из хрен знает чего(кроме мяса),-это вообще НЕ ЕДА.

  5. 04.02.2021, 10:11
    Гость: личный опыт

    Логично, на российский рынок хлынули зеленые фантики, розданные Байденом ленивым американским нищебродам - всяким неграм безработным в третьем поколении.

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