В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары и лекарства

Правительство Белоруссии заморозило цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Цены ограничены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление Совмина республики.

Теперь компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксироват на них цены с 24 по 28 февраля.

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.

Чиновники решили ограничить цены, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и насытить рынок социально значимыми товарами первой необходимости.

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.02.2021, 21:45
    Гость: Цены на продукты

    замораживают всегда с помпой, а размораживают по-тихому, стеснительно.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU
Население сокращается — налоги повышаются?
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Александр Проханов. Коды Русской Победы: Россия с трудом вырывается из европейских зубов
Избранное
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
Советы по выезду на дорогу во время и после карантина
«В Африке куча болезней»: Роспотребнадзор поспешил с объявлением «безопасных» авианаправлений
Оружие будущего создается сегодня
Ленточный фундамент своими руками
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Расходомер: что это такое, какую роль он играет и какие неисправности может проявляться
Внутренний баланс. Научитесь принимать себя
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века