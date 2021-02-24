В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары и лекарства

21:11 24.02.2021

Правительство Белоруссии заморозило цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Цены ограничены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление Совмина республики.

Теперь компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксироват на них цены с 24 по 28 февраля.

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.

Чиновники решили ограничить цены, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и насытить рынок социально значимыми товарами первой необходимости.

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%.