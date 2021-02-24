Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы
Россия заняла 18-е место по уровню безработицы среди европейских стран, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты своего исследования.
Лидирующие позиции в этом списке заняли Испания и Греция, а самая низкая безработица на конец 2020 года наблюдалась в Чехии.
Так, в Греции уровень безработицы составил 16,7%, в Испании этот показатель незначительно ниже - 16,2%. Далее следуют Литва (10,3%), Украина (9,5%), Италия (9,1%), Франция (8,8%).
Наилучшая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Чехии, где этот показатель не превышает 3%. Также на низком уровне безработица фиксируется в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте, Германии - не более 4,5%.
Россия попала в середину рейтинга, где уровень безработицы на октябрь-декабрь 2020 года составил 6,1%. Примерно такой же уровень безработицы был зафиксирован в Бельгии и Люксембурге.
Издание напоминает, что 2020 год оказался одним из самых сложных для мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с запретами на передвижения граждан, ограничениями в работе бизнеса работа многих компаний была почти полностью остановлена, целые сектора столкнулись с многократным падением выручки.
Именно это привело к существенному росту уровня безработицы в мире. Отмечается, что в самый острый период - весной 2020 года - уровень безработицы рос "фантастическими темпами". К концу года ситуацию удалось стабилизировать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России вообще не должно быть безработицы. Огромная территория огромные ресурсы должны способствовать быстрому развитию экономики высокими темпами тогда и безработицы не будет. Кроме того безработице способствует закрытие заводов, фабрик, производственных обьединений, комбинатов десятков тысяч что делает страну более зависимой от сильных экономик других стран
Вааааще то это позорище!!! Даже не 18 место из 17, а то что в стране первой по площади в мире и с минимальным населением, есть вооообще безработные!?
Ложь,галдеж и провокация.
академиев не проходили, говорим, как все обычные люди.
что в русском языке слово "раз" не имеет множественного числа", поэтому правильно говорить не "в разы", а в несколько раз".