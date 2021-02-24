Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы

09:47 24.02.2021

Россия заняла 18-е место по уровню безработицы среди европейских стран, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты своего исследования.

Лидирующие позиции в этом списке заняли Испания и Греция, а самая низкая безработица на конец 2020 года наблюдалась в Чехии.

Так, в Греции уровень безработицы составил 16,7%, в Испании этот показатель незначительно ниже - 16,2%. Далее следуют Литва (10,3%), Украина (9,5%), Италия (9,1%), Франция (8,8%).

Наилучшая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Чехии, где этот показатель не превышает 3%. Также на низком уровне безработица фиксируется в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте, Германии - не более 4,5%.

Россия попала в середину рейтинга, где уровень безработицы на октябрь-декабрь 2020 года составил 6,1%. Примерно такой же уровень безработицы был зафиксирован в Бельгии и Люксембурге.

Издание напоминает, что 2020 год оказался одним из самых сложных для мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с запретами на передвижения граждан, ограничениями в работе бизнеса работа многих компаний была почти полностью остановлена, целые сектора столкнулись с многократным падением выручки.

Именно это привело к существенному росту уровня безработицы в мире. Отмечается, что в самый острый период - весной 2020 года - уровень безработицы рос "фантастическими темпами". К концу года ситуацию удалось стабилизировать.