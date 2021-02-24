Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы

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Россия заняла 18-е место по уровню безработицы среди европейских стран, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты своего исследования.

Лидирующие позиции в этом списке заняли Испания и Греция, а самая низкая безработица на конец 2020 года наблюдалась в Чехии.

Так, в Греции уровень безработицы составил 16,7%, в Испании этот показатель незначительно ниже - 16,2%. Далее следуют Литва (10,3%), Украина (9,5%), Италия (9,1%), Франция (8,8%). 

Наилучшая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Чехии, где этот показатель не превышает 3%. Также на низком уровне безработица фиксируется в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте, Германии - не более 4,5%. 

Россия попала в середину рейтинга, где уровень безработицы на октябрь-декабрь 2020 года составил 6,1%. Примерно такой же уровень безработицы был зафиксирован в Бельгии и Люксембурге.

Издание напоминает, что 2020 год оказался одним из самых сложных для мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с запретами на передвижения граждан, ограничениями в работе бизнеса работа многих компаний была почти полностью остановлена, целые сектора столкнулись с многократным падением выручки.

Именно это привело к существенному росту уровня безработицы в мире. Отмечается, что в самый острый период - весной 2020 года - уровень безработицы рос "фантастическими темпами". К концу года ситуацию удалось стабилизировать. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 14:48
    Гость: Мнение

    В России вообще не должно быть безработицы. Огромная территория огромные ресурсы должны способствовать быстрому развитию экономики высокими темпами тогда и безработицы не будет. Кроме того безработице способствует закрытие заводов, фабрик, производственных обьединений, комбинатов десятков тысяч что делает страну более зависимой от сильных экономик других стран

  2. 24.02.2021, 14:45
    Гость: Шило

    Вааааще то это позорище!!! Даже не 18 место из 17, а то что в стране первой по площади в мире и с минимальным населением, есть вооообще безработные!?

  5. 24.02.2021, 13:23
    Гость: Напоминаю

    что в русском языке слово "раз" не имеет множественного числа", поэтому правильно говорить не "в разы", а в несколько раз".

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