Что такое мерчиндайзинг

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Вы никогда не задумывались, почему зачастую, вернувшись домой из магазина, вы случайным образом купили вещи или продукты, которые первоначально не хотели приобретать?

Ученые провели исследование и выяснили, что среднестатистический человек в 20% случаев покупает конкретный продукт, учитывая непосредственно его характеристики (цена, дизайн, бренд, цвет), а в 80% остальных случаев покупка зависит от окружения товара. Работой с окружением и ценообразованием продукта, а также управлением вниманием покупателя занимаются мерчандайзеры.


Итак, мерчандайзинг с английского языка переводится как «искусство торговать». Простыми словами это система организации продаж товара (в основном розничного) напрямую потребителю, в механизме которой лежит стимуляция покупателя приобрести определенный продукт.


С чего начинался мерчандайзинг?


Еще в эпоху бартерных отношений люди задумывались о том, как лучше обменять свой товар. Не всегда разговоры и описание продукта помогали процессу обмена, так как зачастую люди торговали в разной местности и на разных языках. У людей меновой эпохи возникла потребность выкладывать товары и организовывать торговое место так, чтобы продаваемая вещь не только выглядела красиво, но и была конкурентноспособной. В этом и заключается суть современного мерчандайзинга умение продать товар, при этом используя минимальное количество усилий.


Поговорим про инструменты, которые используются в мерчандайзинге. Список большой, но я бы хотела выделить несколько главных:

  1. Визуальное оформление залов, прилавков, витрин;
  2. Выкладка товаров согласно требованию заказчика;
  3. Обеспечение зала мультимедийно-информационным оснащением;
  4. Обновление ценников;
  5. Введение отчетности.


Заранее хочется сказать, что мерчандайзинг это не вещь из разряда «как хочу так и делаю», это стандартные техники, механизмы, инструменты, позволяющие добиться наилучшего результата, а конкретно увеличение продаж, дохода, клиентов в магазине. Главное понимать одну тонкость в разных по профилю магазинах (магазин продуктов/магазин одежды) одна и та же схема работы не будет работать. 

Поэтому, всегда нужно опираться на потребности своей целевой аудитории. Существуют определенные правила мерчандайзинга, которые гарантируют положительную динамику в продажах товара. Во-первых, товары должны располагаться на полках согласно ротации. Во-вторых, не допускается расположение товара не лицевой стороной. Третье ценники должны быть правдивы, эстетичны, любой покупатель должен суметь прочитать информацию на них. Далее, у покупателя должен быть свободный доступ к товару, то есть, ничего не должно заграждать его путь от полки к полке. Ну и напоследок, выкладка товаров в торговом зале должна стимулировать потребителя ходить по нему максимальное количество времени, не прибегая к помощи консультанта магазина.

Подводя итоги, хочется сказать, что реалии современного мира требуют все большего вовлечения различных механизмов продаж в работу розничных магазинов. Именно грамотный мерчандайзинг является лучшим способом сохранить позиции на рынке ввиду повышения спроса на продукцию.

источник: ABM Shelf

 

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