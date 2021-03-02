У россиян насчитали рекордное количество «свободных денег»

11:34 2.03.2021

У граждан России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег", пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Данный индекс отражает динамику соотношения доходов к расходам и по сравнению с декабрем 2020 года он вырос на 82%.

Как пишет издание, "свободные деньги", это те финансы, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов. Как отметили исследователи, россияне стали копить, а не тратить.

При этом аналитики подчеркивают, что рост данного индекса не говорит об увеличении доходов россиян. Он лишь показывает, насколько люди в конкретный период способны накапливать средства или тратить их на крупные покупки.