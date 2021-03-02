У россиян насчитали рекордное количество «свободных денег»
У граждан России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег", пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
Данный индекс отражает динамику соотношения доходов к расходам и по сравнению с декабрем 2020 года он вырос на 82%.
Как пишет издание, "свободные деньги", это те финансы, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов. Как отметили исследователи, россияне стали копить, а не тратить.
При этом аналитики подчеркивают, что рост данного индекса не говорит об увеличении доходов россиян. Он лишь показывает, насколько люди в конкретный период способны накапливать средства или тратить их на крупные покупки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
рекордное количество «свободных денег»...
но не у всех одинаково :)
Наверное речь идёт о особых "г-гасиянах", Абрамовичах, Потанинах, Вексильбергах и прочих, просто в голову больше нечего не приходит, чиновников в расчёт не берём, у них свободных денег всегда было валом, у кого тонна у кого две.
Когда у Абрамовичей, Потаниных, Вексильбергов и прочих падают из за санкций и прочего прибыли, они вспоминают о "второй нефти", и о том, что с них можно вытрясти ещё налогов, повышение цен после ковидной истерии уже все заметили.
К чему такие разговры, что у народа "много денег"? Наверное только к одному, чиновники пр-ва хотят новые налоги ввести.
О том, что более 40% трудоспособность населения за чертой бедности, они уже забыли.
А Гегемон как обычно скажет "прошу отнестись с пониманием".
Просто посмотрели разницу на счете пенсионера в январе 21 и декабре 20.
За этот период начислена пенсия, пенсионер снять ее не успел.
Ну и результат - накопления выросли.
Народ требует повысить цены на все!!!! Свободным деньгам, наше народное- НЕТ!!!!
Это у каких россиян?