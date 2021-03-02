У россиян насчитали рекордное количество «свободных денег»

У граждан России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег", пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Данный индекс отражает динамику соотношения доходов к расходам и по сравнению с декабрем 2020 года он вырос на 82%.

Как пишет издание, "свободные деньги", это те финансы, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов. Как отметили исследователи, россияне стали копить, а не тратить.

При этом аналитики подчеркивают, что рост данного индекса не говорит об увеличении доходов россиян. Он лишь показывает, насколько люди в конкретный период способны накапливать средства или тратить их на крупные покупки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2021, 14:32
    Гость: ABCD

    Наверное речь идёт о особых "г-гасиянах", Абрамовичах, Потанинах, Вексильбергах и прочих, просто в голову больше нечего не приходит, чиновников в расчёт не берём, у них свободных денег всегда было валом, у кого тонна у кого две.
    Когда у Абрамовичей, Потаниных, Вексильбергов и прочих падают из за санкций и прочего прибыли, они вспоминают о "второй нефти", и о том, что с них можно вытрясти ещё налогов, повышение цен после ковидной истерии уже все заметили.
    К чему такие разговры, что у народа "много денег"? Наверное только к одному, чиновники пр-ва хотят новые налоги ввести.
    О том, что более 40% трудоспособность населения за чертой бедности, они уже забыли.
    А Гегемон как обычно скажет "прошу отнестись с пониманием".

  3. 02.03.2021, 13:31
    Гость: Ну че Вы в самом деле?

    Просто посмотрели разницу на счете пенсионера в январе 21 и декабре 20.
    За этот период начислена пенсия, пенсионер снять ее не успел.
    Ну и результат - накопления выросли.

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