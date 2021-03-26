Bloomberg оценил последствия блокировки Суэцкого канала

Агентство Bloomberg подсчитало, что цены на морские перевозки выросли в несколько раз, с тех пор как контейнеровоз сел на мель и перекрыл Суэцкий канал.

В частности, стоимость доставки 12-метрового контейнера из Китая в Европу выросла почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $8000), а прибыль танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день. При этом по данным Bloomberg, данное направление, по сути, даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала.

По оценкам аналитиков, в настоящее время у входа в канал скопились грузы, общая стоимость которых, включая нефть, составляет уже порядка 10 млрд долларов, сообщает РБК.

Также сообщается, что перекрытие канала может продлиться несколько недель, а грузоотправители сейчас оценивают возможность отправки судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды, что добавит 9600 км к маршруту, а расходы только на одно топливо составят около $300 тыс. для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.

По данным компании Lloyd’s List, один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле примерно в $400 млн (исходя из стоимости товаров, проходящих ежедневно через канал).

Напомним, в ночь на 24 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью заблокировал движение. Из-за этой остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 млн барр. нефти, из которых 26% приходится на поставки из России. Стоимость российских грузов оценивается примерно в $160 млн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.03.2021, 18:38
    Гость: av

    Если Суэц закрыт, грузы будут ходить вокруг Африки, как уже было во времена арабо-израильских войн. А сейчас еще и Севморпуть может почти круглогодично работать. И, кстати, российская нефть, застрявшая в Суэце, продана российскими компаниями на условиях FOB, деньги за нее российскими компаниями уже получены, и теперь ее доставка - это проблема покупателей и зафрахтованного ими флота.

  3. 26.03.2021, 15:07
    Гость: Майкл Спиридонович

    Но они никогда его не вытащат так как они это делают.Какая мель в канале ?Его заклинело между берегами

  5. 26.03.2021, 15:01
    Гость: stalker

    Нас тут все войнами пугают. Вот вам пример того, как из за одного единственного контейнеровоза фондовые рынки за штормило, цены на нефть подскочили и транспортный коллапс начался. А теперь представьте себе что будет, если в ходе войны этот канал вообще тазом накроется. Какие тут войны вообще могут быть ?

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