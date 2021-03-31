Всемирный банк назвал суверенных должников России

Всемирный банк опубликовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией.

Как пишет РБК, среди крупнейших должников России значатся Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Так, долг Белоруссии перед РФ составляет 8,1 млрд долларов, а долг стран Африки (Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан, Танзания) в совокупности составляет 973 млн долларов. Египет должен России 465,5 млн долларов. 

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов. Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных

Как отмечает издание, Минфин России подобную информацию не публикует, а программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2021, 12:59
    Гость: Тарквиний Танкист

    Нет уж, дорогой! Возвращайте денежками, а Луку с ментами себе оставьте: они вам нужнее. Кто-то ведь должен ваши горячие головы остужать.

  2. 31.03.2021, 12:35
    Гость: Ник

    Что это за бизнес такой давать деньги тем,кто их никогда не отдаст? Сколько можно делать такие подарки - в своей стране разве нет бедных и нищих,чтобы им помочь этими средствами?

  3. 31.03.2021, 11:21
    Гость: иван з.

    Ты дурак? Вернуть товар можно только в течении двух недель со дня покупки. Расплачивайтесь и пользуйтесь на здоровье.

Все комментарии (9)
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