Всемирный банк назвал суверенных должников России

07:50 31.03.2021

Всемирный банк опубликовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией.

Как пишет РБК, среди крупнейших должников России значатся Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Так, долг Белоруссии перед РФ составляет 8,1 млрд долларов, а долг стран Африки (Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан, Танзания) в совокупности составляет 973 млн долларов. Египет должен России 465,5 млн долларов.

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов. Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных

Как отмечает издание, Минфин России подобную информацию не публикует, а программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.