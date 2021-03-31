Всемирный банк назвал суверенных должников России
Всемирный банк опубликовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией.
Как пишет РБК, среди крупнейших должников России значатся Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.
Так, долг Белоруссии перед РФ составляет 8,1 млрд долларов, а долг стран Африки (Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан, Танзания) в совокупности составляет 973 млн долларов. Египет должен России 465,5 млн долларов.
Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.
Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов. Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных
Как отмечает издание, Минфин России подобную информацию не публикует, а программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет уж, дорогой! Возвращайте денежками, а Луку с ментами себе оставьте: они вам нужнее. Кто-то ведь должен ваши горячие головы остужать.
Что это за бизнес такой давать деньги тем,кто их никогда не отдаст? Сколько можно делать такие подарки - в своей стране разве нет бедных и нищих,чтобы им помочь этими средствами?
Ты дурак? Вернуть товар можно только в течении двух недель со дня покупки. Расплачивайтесь и пользуйтесь на здоровье.
А Украина уже не должна 3 миллиарда долларов России?
Есть что списать. У нас любят всё обнулять.