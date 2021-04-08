Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными
Более трети россиян (36%) назвали действующие налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, среди тех, кто назвал действующие налоги чрезмерными, большая часть (49%) входит в возрастную группу 25-34 года.
Примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как недостаточное его оценил только 1% опрошенных.
При этом действующую ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18-24 года — лишь 49%.
Согласно результатам опроса, 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. В свою очередь 13% опрошенных сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%.
"Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан", — поясняют результаты опроса специалисты ВЦИОМ.
Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия/компании. Подают декларацию самостоятельно 8% россиян. Не платят подоходный налог 9% наших сограждан, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот налог был придуман для борьбы с перепроизводством.
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вовсе нет.
этот вид Конфискаций был разработан французскими экономистами (кто еще такое мог придумать).
цель была ЗАМЕНИТЬ тн подоходный налог новым, от которого трудно или невозможно уйти.
когда французские социалисты вводили эту гадость во франции, они Обещали что это Замена, а не новый грабеж на социалистические партийные хотелки.
социалисты Как Всегда - Обманули.
новый налог ввели, а старый не отменили, разумеется.
это так сильно понравилось Социалистам ес, что налог был внедрен по всему ес И продавлен на уровне OECD.
он НЕ имеет Никакого экономического или морального обоснования.
тупо грабеж, потому что Можем и ничего вы нам не сделаете.
кстати.
тн подоходный налог был введен для финасирования Войны как Временная мера...
левым очень понравилось грабить людей за просто так и они никогда этот Временный налог уже не отменяли.
в рф ндс был внедрен по Приказу из OECD.
Ты в какой стране живеш, если доход в долларях?
Ндс платят все, даже пенсионеры. Этот налог был придуман для борьбы с перепроизводством. Он увеличивал цену товара и услуг, снижал спрос. Введение и повышение ндс тормощит производство. Когда его ввел гайдар экономика посыпалась сразу. Теперь к нему привыкли, но никто не объяснит зачем он существует. Полагаю для того, чтобы драть деньги в бюджет с граждан. Все остальные налоговые базы легко прячутся, особенно прибыль. А, ведь налог на приьыль всегда считался основным. Буржуям ненравится терять прибыль, а властюганам надо на чтото жить.
Налог на население должен быть один: 13% подоходный с суммы больше 1000$ в месяц. Зарплаты до этого порога вообще не должны им облагаться. Платите меньше дивидендов сырьевым олигархам и на все денег в казне хватит.
Особенное зло - НДС! При перепродаже товара через посредников его потребительские качества и потребительская стоимость никак не меняются. Но НДС все время растет!