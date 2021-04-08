Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

08:50 8.04.2021

Более трети россиян (36%) назвали действующие налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, среди тех, кто назвал действующие налоги чрезмерными, большая часть (49%) входит в возрастную группу 25-34 года.

Примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как недостаточное его оценил только 1% опрошенных.

При этом действующую ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18-24 года — лишь 49%.

Согласно результатам опроса, 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. В свою очередь 13% опрошенных сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%.

"Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан", — поясняют результаты опроса специалисты ВЦИОМ.

Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия/компании. Подают декларацию самостоятельно 8% россиян. Не платят подоходный налог 9% наших сограждан, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.