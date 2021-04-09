Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

09:00 9.04.2021

Производители майонеза и столовых соусов объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10%, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, о планируемом повышении отпускных цен с апреля на 5-12% объявили компании ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит".

Рост цен производители объясняют породорожанием ключевого сырья. Так, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики. При этом Нижегородский масложировой комбинат заявил, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит производителям избежать убытков.

В частности, в компании "Скит" пояснили, что тогда как для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку масла установлена в размере 95 руб. за 1 литр, переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 руб. за 1 литр.

В свою очередь Минсельхозе изданию рассказали, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных дадут возможность сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Эти меры, утверждают в ведомстве, помогут поддержать цены на стабильном уровне.