Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

Производители майонеза и столовых соусов объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10%, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, о планируемом повышении отпускных цен с апреля на 5-12% объявили компании ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит". 

Рост цен производители объясняют породорожанием ключевого сырья. Так, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики. При этом Нижегородский масложировой комбинат заявил, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит производителям избежать убытков.

В частности, в компании "Скит" пояснили, что тогда как для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку масла установлена в размере 95 руб. за 1 литр, переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 руб. за 1 литр.

В свою очередь Минсельхозе изданию рассказали, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных дадут возможность сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Эти меры, утверждают в ведомстве, помогут поддержать цены на стабильном уровне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 16:26
    Гость: Европеец

    Задумаемся вместе - кто из двух идиот - тот, который печатает разноцветные бумажки или тот, который их принимает за нефть и газ ?

  4. 09.04.2021, 15:32
    Гость: ...

    А все дорожает постоянно и безостановочно... Только зарплаты остаются прежние... индексации копеечные. Невозможно уже...

  5. 09.04.2021, 15:15
    Гость: www

    Почему только на соусы влияет цена сырья, упаковки и логистики? Производители объявили. "Ассоциация соусников"? Что молчат котлетчики, сметаньщики, те же маслоразливщики например?

Все комментарии (19)
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