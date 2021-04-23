Омбудсмен малого и среднего бизнеса назвала шаги по спасению МСП

Фото с сайта kremlin.ru

Чтобы малое и среднее предпринимательство (МСП) могло нормально функционировать в России, властям необходимо отказаться от «патерналистского подхода», когда чиновники покровительствуют, опекают и контролируют «недееспособных» подопечных — предпринимателей. Об этом омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала в своем манифесте, опубликованном в журнале «Компания».

Согласно обращению Татуловой, у МСП есть три глобальные проблемы. Первая — это показатели эффективности ведомств, которые заточены под суммы штрафов за нарушения.

«Будь то Ростехнадзор, Роспотребнадзор или другое — все они заинтересованы не в сохранении налогоплательщика, не в развитии его, не в увеличении количества создаваемых им рабочих мест и выручке, которую он приносит, а в сумме одномоментно отнятых средств и сиюминутных налогах. Даже если после этого деятельность предприятия будет прекращена», — пишет омбудсмен.

Вторая проблема — провал обещанной регуляторной гильотины. Татулова напомнила, что, по данным Росстата, сумма штрафов, которые наложили на бизнес контрольно-надзорные органы, с 2017 по 2019 год увеличилась почти втрое. Принимаются все новые нормы и ограничения, в то время как отменяется законов на порядок меньше. В связи с этим омбудсмен предлагает ввести мораторий на 5 лет на любые регуляторные нововведения, а также установить штрафы для бизнеса, исходя из суммы его выручки (сейчас все суммы штрафов едины для предприятий с оборотом в 1 млн рублей и в 100 млн рублей).

Кроме того, Татулова предлагает правительству уйти от стратегии помощи МСП, а перейти к созданию стратегий развития и мер поддержки по каждой отрасли.

«Нельзя помогать только начинающим, только крупным или только системообразующим предприятиям. Нужно создавать условия для успешной работы всех отраслей и сегментов», — пояснила она.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 11:24
    Гость: Шило

    Варианты, решения и практика развитых государст, по МСП есть! Чего огород городить! Нет желания руководства страны. Слава ЕР!

Выбор читателей
Импортозамещение не удалось: российские хотельеры подложили свинью нашим туриста
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Приведение к присяге первокурсников
«Дагестанский прыжок» и его последствия
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
Избранное
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
Нюансы весеннего призыва: дезинфекция, вакцинация, контроль
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
Облицовка внутренних стен
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»
«Одиночество Путина всё очевиднее. Народ, который ждал от Путина концепцию русского развития, формулу нового рывка, так и не дождался их»
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
«Газпром» выставил счёт за Вечный огонь. Цена вопроса – часовая зарплата топ-менеджера
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции