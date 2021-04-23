Омбудсмен малого и среднего бизнеса назвала шаги по спасению МСП

09:55 23.04.2021

Чтобы малое и среднее предпринимательство (МСП) могло нормально функционировать в России, властям необходимо отказаться от «патерналистского подхода», когда чиновники покровительствуют, опекают и контролируют «недееспособных» подопечных — предпринимателей. Об этом омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала в своем манифесте, опубликованном в журнале «Компания».

Согласно обращению Татуловой, у МСП есть три глобальные проблемы. Первая — это показатели эффективности ведомств, которые заточены под суммы штрафов за нарушения.

«Будь то Ростехнадзор, Роспотребнадзор или другое — все они заинтересованы не в сохранении налогоплательщика, не в развитии его, не в увеличении количества создаваемых им рабочих мест и выручке, которую он приносит, а в сумме одномоментно отнятых средств и сиюминутных налогах. Даже если после этого деятельность предприятия будет прекращена», — пишет омбудсмен.

Вторая проблема — провал обещанной регуляторной гильотины. Татулова напомнила, что, по данным Росстата, сумма штрафов, которые наложили на бизнес контрольно-надзорные органы, с 2017 по 2019 год увеличилась почти втрое. Принимаются все новые нормы и ограничения, в то время как отменяется законов на порядок меньше. В связи с этим омбудсмен предлагает ввести мораторий на 5 лет на любые регуляторные нововведения, а также установить штрафы для бизнеса, исходя из суммы его выручки (сейчас все суммы штрафов едины для предприятий с оборотом в 1 млн рублей и в 100 млн рублей).

Кроме того, Татулова предлагает правительству уйти от стратегии помощи МСП, а перейти к созданию стратегий развития и мер поддержки по каждой отрасли.

«Нельзя помогать только начинающим, только крупным или только системообразующим предприятиям. Нужно создавать условия для успешной работы всех отраслей и сегментов», — пояснила она.