Байден планирует рекордное повышение налогов для богатых

17:46 23.04.2021

Президент США Джо Байден планируют предложить резкое повышение налогов для богатых американцев, чтобы профинансировать свои социальные инициативы стоимостью около 1 трлн долларов - меры поддержки семей с детьми, всеобщее дошкольное образование и оплачиваемый отпуск для американских рабочих, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Максимальная ставка подоходного налога с нынешних 37% может быть повышена до 39,6%, кроме того, предлагается практически в 2 раза поднять налог на доходы от инвестиций для граждан, зарабатывающих больше 1 млн долларов в год.

Таким образом, общая ставка налога на прирост капитала, включающая также 3,8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от 200 тысяч долларов, составит для богатейших американцев 43,4%, сообщает Finanz.ru.

В результате ставка инвестиционного налога в США вырастет до максимума за всю историю его существования - с 1913 года, превысив даже уровни Второй мировой войны. Скорость ее повышения станет самой резкой за 100 лет - с 1920х.