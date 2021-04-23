Байден планирует рекордное повышение налогов для богатых
Президент США Джо Байден планируют предложить резкое повышение налогов для богатых американцев, чтобы профинансировать свои социальные инициативы стоимостью около 1 трлн долларов - меры поддержки семей с детьми, всеобщее дошкольное образование и оплачиваемый отпуск для американских рабочих, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Максимальная ставка подоходного налога с нынешних 37% может быть повышена до 39,6%, кроме того, предлагается практически в 2 раза поднять налог на доходы от инвестиций для граждан, зарабатывающих больше 1 млн долларов в год.
Таким образом, общая ставка налога на прирост капитала, включающая также 3,8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от 200 тысяч долларов, составит для богатейших американцев 43,4%, сообщает Finanz.ru.
В результате ставка инвестиционного налога в США вырастет до максимума за всю историю его существования - с 1913 года, превысив даже уровни Второй мировой войны. Скорость ее повышения станет самой резкой за 100 лет - с 1920х.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И как раз повышение налогов Байденым для богатых
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Никогда конфискации не затрагивают богатых - Никогда.
прежде всего, это Аморально оправдывать Грабеж просто тем, что Есть что Грабить - это мировозрение рекетиров из 90х и левых коммуняк которые всегда живут за чужой счет.
кстати, видимо неслучайно и бандиты и коммуняки любили ходить в кожанках - содержание определяет форму..
однако это смешно верить, что юридические фирмы сопровождающие операции состоятельных людей не найдут им прикрытие - это Вы Не найдете.. потому что у вас денег нет нанять такие фирмы.
самое главное, богачи потому богатые что это их Государство сделало богатыми.. что же они сами себе будут на хвост наступать? насколько надо быть наивным что бы верить в это?
ты переживаешь за пиндостан. Пентхауз там у тебя и счётик в банке с 6-ю нулями? На службе у кремлёвских жуликов поднялась или вкалываешь не смыкая губ и не сдвигая ног?
глаголите! Теперь у нас будет много новых богатых граждан из цивилизованного мира. Америка наконец почувствует на себе, что такое настоящий отток капитала.
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Хазин говорит,что Байден быстрее ,чем Трамп американскую экономику к краху приведет.Американская экономика итак на ладан дышит. И как раз повышение налогов Байденым для богатых И СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ УСКОРИВШИХ ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. Уж не Байден тот президент,что приведет США к гибели? Ну да молодой и перспективный президент Байден.